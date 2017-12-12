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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2017)

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,06% - до 2,0012 маната, курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0288 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0012
    1 Российский рубль 0.0288
    1 Австралийский доллар 1.2806
    1 Аргентинское песо 0.0986
    1 Белорусский рубль 0.8359
    1 Бразильский реал 0.5146
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1247
    100 Вон Республики Корея 0.1558
    1 Чешская крона 0.0781
    100 Чилийских песо 0.2592
    1 Китайский юань 0.2567
    1 Датская крона 0.2689
    1 Грузинский лари 0.6373
    1 Гонконгский доллар 0.2178
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2678
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.1996
    1 Швейцарский франк 1.7140
    1 Израильский шекель 0.4814
    1 Канадский доллар 1.3230
    1 Кувейтский динар 5.6260
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4167
    1 Мексиканское песо 0.0891
    1 Молдавский лей 0.0985
    1 Египетский фунт 0.0957
    1 Норвежская крона 0.2028
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4767
    1 Сингапурский доллар 1.2579
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4005
    1 Турецкая лира 0.4429
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0627
    100 Японских йен 1.4979
    1 Новозеландский доллар 1.1774
    Золото (1 унция) 2115,7350
    Серебро (1 унция) 26,8101
    Платина (1 унция) 1511,2150
    Палладий (1 унция) 1723,8850
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