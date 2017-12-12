Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2017)

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,06% - до 2,0012 маната, курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0288 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0012 1 Российский рубль 0.0288 1 Австралийский доллар 1.2806 1 Аргентинское песо 0.0986 1 Белорусский рубль 0.8359 1 Бразильский реал 0.5146 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1247 100 Вон Республики Корея 0.1558 1 Чешская крона 0.0781 100 Чилийских песо 0.2592 1 Китайский юань 0.2567 1 Датская крона 0.2689 1 Грузинский лари 0.6373 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2678 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.1996 1 Швейцарский франк 1.7140 1 Израильский шекель 0.4814 1 Канадский доллар 1.3230 1 Кувейтский динар 5.6260 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4167 1 Мексиканское песо 0.0891 1 Молдавский лей 0.0985 1 Египетский фунт 0.0957 1 Норвежская крона 0.2028 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4767 1 Сингапурский доллар 1.2579 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4005 1 Турецкая лира 0.4429 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0627 100 Японских йен 1.4979 1 Новозеландский доллар 1.1774 Золото (1 унция) 2115,7350 Серебро (1 унция) 26,8101 Платина (1 унция) 1511,2150 Палладий (1 унция) 1723,8850