 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2016)

    1 доллар США - 1,6102 маната

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,25% и составил 1,6102 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату не изменился и составил 1,7936 маната. Курс рубля повысился на 0,81% и составил 0,0250 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6102
    1 Евро 1.7936
    1 Российский рубль 0.0250
    1 Австралийский доллар 1.2374
    1 Аргентинское песо 0.1098
    1 Белорусский рубль 0.8236
    1 Бразильский реал 0.5126
    1 Дирхам ОАЭ 0.4384
    1 Южноафриканский рэнд 0.1201
    100 Вон Республики Корея 0.1462
    1 Чешская крона 0.0664
    100 Чилийских песо 0.2506
    1 Китайский юань 0.2424
    1 Датская крона 0.2411
    1 Грузинский лари 0.6878
    1 Гонконгский доллар 0.2076
    1 Индийская рупия 0.0241
    1 Английский фунт стерлингов 2.0881
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1900
    1 Швейцарский франк 1.6513
    1 Израильский шекель 0.4220
    1 Канадский доллар 1.2415
    1 Кувейтский динар 5.3350
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0234
    100 Ливанских фунтов 0.1068
    1 Малазийский ринггит 0.4012
    1 Мексиканское песо 0.0883
    1 Молдавский лей 0.0818
    1 Египетский фунт 0.1813
    1 Норвежская крона 0.1955
    100 Узбекских сум 0.0541
    1 Польский злотый 0.4210
    1 Сингапурский доллар 1.1969
    1 Саудовский риал 0.4294
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2463
    1 Турецкая лира 0.5438
    1 Тайваньский доллар 0.0513
    1 Таджикский сомони 0.2053
    1 Новый туркменский манат 0.4606
    1 Украинская гривна 0.0646
    100 Японских йен 1.5781
    1 Новозеландский доллар 1.1585
    Золото (1 унция) 2181,8210
    Серебро (1 унция) 32,0652
    Платина (1 унция) 1875,8830
    Палладий (1 унция) 1141,6318
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi