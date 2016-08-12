Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2016)

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,25% и составил 1,6102 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату не изменился и составил 1,7936 маната. Курс рубля повысился на 0,81% и составил 0,0250 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6102 1 Евро 1.7936 1 Российский рубль 0.0250 1 Австралийский доллар 1.2374 1 Аргентинское песо 0.1098 1 Белорусский рубль 0.8236 1 Бразильский реал 0.5126 1 Дирхам ОАЭ 0.4384 1 Южноафриканский рэнд 0.1201 100 Вон Республики Корея 0.1462 1 Чешская крона 0.0664 100 Чилийских песо 0.2506 1 Китайский юань 0.2424 1 Датская крона 0.2411 1 Грузинский лари 0.6878 1 Гонконгский доллар 0.2076 1 Индийская рупия 0.0241 1 Английский фунт стерлингов 2.0881 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1900 1 Швейцарский франк 1.6513 1 Израильский шекель 0.4220 1 Канадский доллар 1.2415 1 Кувейтский динар 5.3350 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1068 1 Малазийский ринггит 0.4012 1 Мексиканское песо 0.0883 1 Молдавский лей 0.0818 1 Египетский фунт 0.1813 1 Норвежская крона 0.1955 100 Узбекских сум 0.0541 1 Польский злотый 0.4210 1 Сингапурский доллар 1.1969 1 Саудовский риал 0.4294 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2463 1 Турецкая лира 0.5438 1 Тайваньский доллар 0.0513 1 Таджикский сомони 0.2053 1 Новый туркменский манат 0.4606 1 Украинская гривна 0.0646 100 Японских йен 1.5781 1 Новозеландский доллар 1.1585 Золото (1 унция) 2181,8210 Серебро (1 унция) 32,0652 Платина (1 унция) 1875,8830 Палладий (1 унция) 1141,6318