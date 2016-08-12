Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2016)

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,25% и составил 1,6102 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату не изменился и составил 1,7936 маната. Курс рубля повысился на 0,81% и составил 0,0250 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6102
|1 Евро
|1.7936
|1 Российский рубль
|0.0250
|1 Австралийский доллар
|1.2374
|1 Аргентинское песо
|0.1098
|1 Белорусский рубль
|0.8236
|1 Бразильский реал
|0.5126
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4384
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1201
|100 Вон Республики Корея
|0.1462
|1 Чешская крона
|0.0664
|100 Чилийских песо
|0.2506
|1 Китайский юань
|0.2424
|1 Датская крона
|0.2411
|1 Грузинский лари
|0.6878
|1 Гонконгский доллар
|0.2076
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0881
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1900
|1 Швейцарский франк
|1.6513
|1 Израильский шекель
|0.4220
|1 Канадский доллар
|1.2415
|1 Кувейтский динар
|5.3350
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1068
|1 Малазийский ринггит
|0.4012
|1 Мексиканское песо
|0.0883
|1 Молдавский лей
|0.0818
|1 Египетский фунт
|0.1813
|1 Норвежская крона
|0.1955
|100 Узбекских сум
|0.0541
|1 Польский злотый
|0.4210
|1 Сингапурский доллар
|1.1969
|1 Саудовский риал
|0.4294
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2463
|1 Турецкая лира
|0.5438
|1 Тайваньский доллар
|0.0513
|1 Таджикский сомони
|0.2053
|1 Новый туркменский манат
|0.4606
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.5781
|1 Новозеландский доллар
|1.1585
|Золото (1 унция)
|2181,8210
|Серебро (1 унция)
|32,0652
|Платина (1 унция)
|1875,8830
|Палладий (1 унция)
|1141,6318
Tural İbadlıАвтор новости
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