​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2015)

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0489 манатов.
Как сообщает Report, евро подорожало на 0,69% - до 1,1601 маната.
По информации, курс рубля по отношению к манату снизился на 2,40% - до 0,0163 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0489
|1 Евро
|1.1601
|1 Российский рубль
|0.0163
|1 Австралийский доллар
|0.7599
|1 Аргентинское песо
|0.1137
|100 Белорусских рублей
|0.0066
|1 Бразильский реал
|0.3020
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0816
|100 Вон Республики Корея
|0.0880
|1 Чешская крона
|0.0429
|100 Чилийских песо
|0.1539
|1 Китайский юань
|0.1632
|1 Датская крона
|0.1554
|1 Грузинский лари
|0.4553
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0162
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6308
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1213
|1 Швейцарский франк
|1.0635
|1 Израильский шекель
|0.2750
|1 Канадский доллар
|0.7981
|1 Кувейтский динар
|3.4638
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2611
|1 Мексиканское песо
|0.0640
|1 Молдавский лей
|0.0559
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1269
|100 Узбекских сум
|0.0406
|1 Польский злотый
|0.2763
|1 Сингапурский доллар
|0.7428
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4648
|1 Турецкая лира
|0.3767
|1 Тайваньский доллар
|0.0326
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0486
|100 Японских йен
|0.8376
|1 Новозеландский доллар
|0.6823
|Золото (1 унция)
|1162,4434
|Серебро (1 унция)
|15,9118
|Платина (1 унция)
|1031,0687
|Палладий (1 унция)
|642,9757
Tural İbadlıАвтор новости
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