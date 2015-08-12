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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2015)

    1 Доллар США = 1.0489 манатов

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0489 манатов.

    Как сообщает Report, евро подорожало на 0,69% - до 1,1601 маната.

    По информации, курс рубля по отношению к манату снизился на 2,40% - до 0,0163 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0489
    1 Евро 1.1601
    1 Российский рубль 0.0163
    1 Австралийский доллар 0.7599
    1 Аргентинское песо 0.1137
    100 Белорусских рублей 0.0066
    1 Бразильский реал 0.3020
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0816
    100 Вон Республики Корея 0.0880
    1 Чешская крона 0.0429
    100 Чилийских песо 0.1539
    1 Китайский юань 0.1632
    1 Датская крона 0.1554
    1 Грузинский лари 0.4553
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0162
    1 Английский фунт стерлингов 1.6308
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1213
    1 Швейцарский франк 1.0635
    1 Израильский шекель 0.2750
    1 Канадский доллар 0.7981
    1 Кувейтский динар 3.4638
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2611
    1 Мексиканское песо 0.0640
    1 Молдавский лей 0.0559
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1269
    100 Узбекских сум 0.0406
    1 Польский злотый 0.2763
    1 Сингапурский доллар 0.7428
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4648
    1 Турецкая лира 0.3767
    1 Тайваньский доллар 0.0326
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0486
    100 Японских йен 0.8376
    1 Новозеландский доллар 0.6823
    Золото (1 унция) 1162,4434
    Серебро (1 унция) 15,9118
    Платина (1 унция) 1031,0687
    Палладий (1 унция) 642,9757
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