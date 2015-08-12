​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2015)

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0489 манатов.

Как сообщает Report, евро подорожало на 0,69% - до 1,1601 маната.

По информации, курс рубля по отношению к манату снизился на 2,40% - до 0,0163 манатов.