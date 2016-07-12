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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2016)

    1 Доллар США - 1,5518 маната

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5518 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 1,7191 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0242 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5518
    1 Евро 1.7191
    1 Российский рубль 0.0242
    1 Австралийский доллар 1.1767
    1 Аргентинское песо 0.1055
    100 Белорусских рублей 0.7722
    1 Бразильский реал 0.4688
    1 Дирхам ОАЭ 0.4225
    1 Южноафриканский рэнд 0.1077
    100 Вон Республики Корея 0.1352
    1 Чешская крона 0.0636
    100 Чилийских песо 0.2346
    1 Китайский юань 0.2320
    1 Датская крона 0.2312
    1 Грузинский лари 0.6617
    1 Гонконгский доллар 0.2000
    1 Индийская рупия 0.0231
    1 Английский фунт стерлингов 2.0284
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1813
    1 Швейцарский франк 1.5782
    1 Израильский шекель 0.3997
    1 Канадский доллар 1.1839
    1 Кувейтский динар 5.1384
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0231
    100 Ливанских фунтов 0.1030
    1 Малазийский ринггит 0.3879
    1 Мексиканское песо 0.0843
    1 Молдавский лей 0.0784
    1 Египетский фунт 0.1748
    1 Норвежская крона 0.1830
    100 Узбекских сум 0.0527
    1 Польский злотый 0.3882
    1 Сингапурский доллар 1.1492
    1 Саудовский риал 0.4137
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1564
    1 Турецкая лира 0.5346
    1 Тайваньский доллар 0.0482
    1 Таджикский сомони 0.1979
    1 Новый туркменский манат 0.4618
    1 Украинская гривна 0.0624
    100 Японских йен 1.5061
    1 Новозеландский доллар 1.1272
    Золото (1 унция) 2105,9478
    Серебро (1 унция) 31,9478
    Платина (1 унция) 1686,8066
    Палладий (1 унция) 963,6678

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