Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2016)

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5518 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 1,7191 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0242 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5518 1 Евро 1.7191 1 Российский рубль 0.0242 1 Австралийский доллар 1.1767 1 Аргентинское песо 0.1055 100 Белорусских рублей 0.7722 1 Бразильский реал 0.4688 1 Дирхам ОАЭ 0.4225 1 Южноафриканский рэнд 0.1077 100 Вон Республики Корея 0.1352 1 Чешская крона 0.0636 100 Чилийских песо 0.2346 1 Китайский юань 0.2320 1 Датская крона 0.2312 1 Грузинский лари 0.6617 1 Гонконгский доллар 0.2000 1 Индийская рупия 0.0231 1 Английский фунт стерлингов 2.0284 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1813 1 Швейцарский франк 1.5782 1 Израильский шекель 0.3997 1 Канадский доллар 1.1839 1 Кувейтский динар 5.1384 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0231 100 Ливанских фунтов 0.1030 1 Малазийский ринггит 0.3879 1 Мексиканское песо 0.0843 1 Молдавский лей 0.0784 1 Египетский фунт 0.1748 1 Норвежская крона 0.1830 100 Узбекских сум 0.0527 1 Польский злотый 0.3882 1 Сингапурский доллар 1.1492 1 Саудовский риал 0.4137 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1564 1 Турецкая лира 0.5346 1 Тайваньский доллар 0.0482 1 Таджикский сомони 0.1979 1 Новый туркменский манат 0.4618 1 Украинская гривна 0.0624 100 Японских йен 1.5061 1 Новозеландский доллар 1.1272 Золото (1 унция) 2105,9478 Серебро (1 унция) 31,9478 Платина (1 унция) 1686,8066 Палладий (1 унция) 963,6678