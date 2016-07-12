Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2016)

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5518 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 1,7191 маната. Курс рубля вырос на 0,42% и составил 0,0242 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5518
|1 Евро
|1.7191
|1 Российский рубль
|0.0242
|1 Австралийский доллар
|1.1767
|1 Аргентинское песо
|0.1055
|100 Белорусских рублей
|0.7722
|1 Бразильский реал
|0.4688
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4225
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1077
|100 Вон Республики Корея
|0.1352
|1 Чешская крона
|0.0636
|100 Чилийских песо
|0.2346
|1 Китайский юань
|0.2320
|1 Датская крона
|0.2312
|1 Грузинский лари
|0.6617
|1 Гонконгский доллар
|0.2000
|1 Индийская рупия
|0.0231
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0284
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1813
|1 Швейцарский франк
|1.5782
|1 Израильский шекель
|0.3997
|1 Канадский доллар
|1.1839
|1 Кувейтский динар
|5.1384
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0231
|100 Ливанских фунтов
|0.1030
|1 Малазийский ринггит
|0.3879
|1 Мексиканское песо
|0.0843
|1 Молдавский лей
|0.0784
|1 Египетский фунт
|0.1748
|1 Норвежская крона
|0.1830
|100 Узбекских сум
|0.0527
|1 Польский злотый
|0.3882
|1 Сингапурский доллар
|1.1492
|1 Саудовский риал
|0.4137
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1564
|1 Турецкая лира
|0.5346
|1 Тайваньский доллар
|0.0482
|1 Таджикский сомони
|0.1979
|1 Новый туркменский манат
|0.4618
|1 Украинская гривна
|0.0624
|100 Японских йен
|1.5061
|1 Новозеландский доллар
|1.1272
|Золото (1 унция)
|2105,9478
|Серебро (1 унция)
|31,9478
|Платина (1 унция)
|1686,8066
|Палладий (1 унция)
|963,6678
Tural İbadlıАвтор новости
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