Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2018)

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,90% - до 2,0492 маната, курс рубля - на 1,01%, до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0492
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.3404
|1 Аргентинское песо
|0.0909
|1 Белорусский рубль
|0.8422
|1 Бразильский реал
|0.5290
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1373
|100 Вон Республики Корея
|0.1598
|1 Чешская крона
|0.0804
|100 Чилийских песо
|0.2804
|1 Китайский юань
|0.2622
|1 Датская крона
|0.2751
|1 Грузинский лари
|0.6628
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0268
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3036
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2094
|1 Швейцарский франк
|1.7422
|1 Израильский шекель
|0.4974
|1 Канадский доллар
|1.3570
|1 Кувейтский динар
|5.6350
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4280
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.0959
|1 Норвежская крона
|0.2125
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4918
|1 Сингапурский доллар
|1.2800
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4191
|1 Турецкая лира
|0.4503
|1 Тайваньский доллар
|0.0574
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0598
|100 Японских йен
|1.5284
|1 Новозеландский доллар
|1.2332
|Золото (1 унция)
|2260,4700
|Серебро (1 унция)
|29,0999
|Платина (1 унция)
|1685,3431
|Палладий (1 унция)
|1854,8856
Tural İbadlıАвтор новости
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