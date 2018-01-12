Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2018)

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,90% - до 2,0492 маната, курс рубля - на 1,01%, до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0492 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.3404 1 Аргентинское песо 0.0909 1 Белорусский рубль 0.8422 1 Бразильский реал 0.5290 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1373 100 Вон Республики Корея 0.1598 1 Чешская крона 0.0804 100 Чилийских песо 0.2804 1 Китайский юань 0.2622 1 Датская крона 0.2751 1 Грузинский лари 0.6628 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0268 1 Английский фунт стерлингов 2.3036 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2094 1 Швейцарский франк 1.7422 1 Израильский шекель 0.4974 1 Канадский доллар 1.3570 1 Кувейтский динар 5.6350 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4280 1 Мексиканское песо 0.0886 1 Молдавский лей 0.0994 1 Египетский фунт 0.0959 1 Норвежская крона 0.2125 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4918 1 Сингапурский доллар 1.2800 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4191 1 Турецкая лира 0.4503 1 Тайваньский доллар 0.0574 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0598 100 Японских йен 1.5284 1 Новозеландский доллар 1.2332 Золото (1 унция) 2260,4700 Серебро (1 унция) 29,0999 Платина (1 унция) 1685,3431 Палладий (1 унция) 1854,8856