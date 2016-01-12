​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2016)

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,28% и составил 1,5685 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7069 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,44% и составил 0,0205 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5685
|1 Евро
|1.7069
|1 Российский рубль
|0.0205
|1 Австралийский доллар
|1.0944
|1 Аргентинское песо
|0.1146
|100 Белорусских рублей
|0.0082
|1 Бразильский реал
|0.3869
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4270
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0928
|100 Вон Республики Корея
|0.1295
|1 Чешская крона
|0.0632
|100 Чилийских песо
|0.2143
|1 Китайский юань
|0.2385
|1 Датская крона
|0.2288
|1 Грузинский лари
|0.6461
|1 Гонконгский доллар
|0.2022
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2786
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1841
|1 Швейцарский франк
|1.5700
|1 Израильский шекель
|0.3987
|1 Канадский доллар
|1.1019
|1 Кувейтский динар
|5.1680
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0207
|100 Ливанских фунтов
|0.1040
|1 Малазийский ринггит
|0.3562
|1 Мексиканское песо
|0.0875
|1 Молдавский лей
|0.0775
|1 Египетский фунт
|0.2003
|1 Норвежская крона
|0.1757
|100 Узбекских сум
|0.0557
|1 Польский злотый
|0.3919
|1 Сингапурский доллар
|1.0902
|1 Саудовский риал
|0.4179
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1733
|1 Турецкая лира
|0.5155
|1 Тайваньский доллар
|0.0469
|1 Таджикский сомони
|0.2164
|1 Новый туркменский манат
|0.4613
|1 Украинская гривна
|0.0670
|100 Японских йен
|1.3348
|1 Новозеландский доллар
|1.0287
|Золото (1 унция)
|1726,5264
|Серебро (1 унция)
|21,1551
|Платина (1 унция)
|1337,9305
|Палладий (1 унция)
|760,7225
Tural İbadlıАвтор новости