​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2016)

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,28% и составил 1,5685 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7069 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,44% и составил 0,0205 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5685 1 Евро 1.7069 1 Российский рубль 0.0205 1 Австралийский доллар 1.0944 1 Аргентинское песо 0.1146 100 Белорусских рублей 0.0082 1 Бразильский реал 0.3869 1 Дирхам ОАЭ 0.4270 1 Южноафриканский рэнд 0.0928 100 Вон Республики Корея 0.1295 1 Чешская крона 0.0632 100 Чилийских песо 0.2143 1 Китайский юань 0.2385 1 Датская крона 0.2288 1 Грузинский лари 0.6461 1 Гонконгский доллар 0.2022 1 Индийская рупия 0.0234 1 Английский фунт стерлингов 2.2786 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1841 1 Швейцарский франк 1.5700 1 Израильский шекель 0.3987 1 Канадский доллар 1.1019 1 Кувейтский динар 5.1680 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0207 100 Ливанских фунтов 0.1040 1 Малазийский ринггит 0.3562 1 Мексиканское песо 0.0875 1 Молдавский лей 0.0775 1 Египетский фунт 0.2003 1 Норвежская крона 0.1757 100 Узбекских сум 0.0557 1 Польский злотый 0.3919 1 Сингапурский доллар 1.0902 1 Саудовский риал 0.4179 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1733 1 Турецкая лира 0.5155 1 Тайваньский доллар 0.0469 1 Таджикский сомони 0.2164 1 Новый туркменский манат 0.4613 1 Украинская гривна 0.0670 100 Японских йен 1.3348 1 Новозеландский доллар 1.0287 Золото (1 унция) 1726,5264 Серебро (1 унция) 21,1551 Платина (1 унция) 1337,9305 Палладий (1 унция) 760,7225