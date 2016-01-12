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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2016)

    1 Доллар США - 1,5685 маната

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,28% и составил 1,5685 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7069 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,44% и составил 0,0205 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5685
    1 Евро 1.7069
    1 Российский рубль 0.0205
    1 Австралийский доллар 1.0944
    1 Аргентинское песо 0.1146
    100 Белорусских рублей 0.0082
    1 Бразильский реал 0.3869
    1 Дирхам ОАЭ 0.4270
    1 Южноафриканский рэнд 0.0928
    100 Вон Республики Корея 0.1295
    1 Чешская крона 0.0632
    100 Чилийских песо 0.2143
    1 Китайский юань 0.2385
    1 Датская крона 0.2288
    1 Грузинский лари 0.6461
    1 Гонконгский доллар 0.2022
    1 Индийская рупия 0.0234
    1 Английский фунт стерлингов 2.2786
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1841
    1 Швейцарский франк 1.5700
    1 Израильский шекель 0.3987
    1 Канадский доллар 1.1019
    1 Кувейтский динар 5.1680
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0207
    100 Ливанских фунтов 0.1040
    1 Малазийский ринггит 0.3562
    1 Мексиканское песо 0.0875
    1 Молдавский лей 0.0775
    1 Египетский фунт 0.2003
    1 Норвежская крона 0.1757
    100 Узбекских сум 0.0557
    1 Польский злотый 0.3919
    1 Сингапурский доллар 1.0902
    1 Саудовский риал 0.4179
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1733
    1 Турецкая лира 0.5155
    1 Тайваньский доллар 0.0469
    1 Таджикский сомони 0.2164
    1 Новый туркменский манат 0.4613
    1 Украинская гривна 0.0670
    100 Японских йен 1.3348
    1 Новозеландский доллар 1.0287
    Золото (1 унция) 1726,5264
    Серебро (1 унция) 21,1551
    Платина (1 унция) 1337,9305
    Палладий (1 унция) 760,7225

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