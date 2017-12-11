Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2017)

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,15% - до 2,0024 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0024
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.2792
|1 Аргентинское песо
|0.0984
|1 Белорусский рубль
|0.8347
|1 Бразильский реал
|0.5162
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1246
|100 Вон Республики Корея
|0.1557
|1 Чешская крона
|0.0784
|100 Чилийских песо
|0.2593
|1 Китайский юань
|0.2569
|1 Датская крона
|0.2691
|1 Грузинский лари
|0.6379
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2777
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2012
|1 Швейцарский франк
|1.7136
|1 Израильский шекель
|0.4826
|1 Канадский доллар
|1.3232
|1 Кувейтский динар
|5.6262
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4165
|1 Мексиканское песо
|0.0897
|1 Молдавский лей
|0.0984
|1 Египетский фунт
|0.0957
|1 Норвежская крона
|0.2047
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4770
|1 Сингапурский доллар
|1.2578
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3978
|1 Турецкая лира
|0.4436
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.4964
|1 Новозеландский доллар
|1.1715
|Золото (1 унция)
|2122,9260
|Серебро (1 унция)
|26, 9650
|Платина (1 унция)
|1513,6290
|Палладий (1 унция)
|1716,9745
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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