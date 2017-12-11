Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2017)

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,15% - до 2,0024 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0024 1 Российский рубль 0.0287 1 Австралийский доллар 1.2792 1 Аргентинское песо 0.0984 1 Белорусский рубль 0.8347 1 Бразильский реал 0.5162 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1246 100 Вон Республики Корея 0.1557 1 Чешская крона 0.0784 100 Чилийских песо 0.2593 1 Китайский юань 0.2569 1 Датская крона 0.2691 1 Грузинский лари 0.6379 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2777 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2012 1 Швейцарский франк 1.7136 1 Израильский шекель 0.4826 1 Канадский доллар 1.3232 1 Кувейтский динар 5.6262 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4165 1 Мексиканское песо 0.0897 1 Молдавский лей 0.0984 1 Египетский фунт 0.0957 1 Норвежская крона 0.2047 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4770 1 Сингапурский доллар 1.2578 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3978 1 Турецкая лира 0.4436 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0627 100 Японских йен 1.4964 1 Новозеландский доллар 1.1715 Золото (1 унция) 2122,9260 Серебро (1 унция) 26, 9650 Платина (1 унция) 1513,6290 Палладий (1 унция) 1716,9745