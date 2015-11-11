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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2015)

    1 доллар - 1,0504 манат

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,031% и составил 1,0504 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,18% и составил 1,1301 маната.

    Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0163 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0504
    1 Евро 1.1301
    1 Российский рубль 0.0163
    1 Австралийский доллар 0.7423
    1 Аргентинское песо 0.1097
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2803
    1 Дирхам ОАЭ 0.2860
    1 Южноафриканский рэнд 0.0738
    100 Вон Республики Корея 0.0910
    1 Чешская крона 0.0418
    100 Чилийских песо 0.1500
    1 Китайский юань 0.1651
    1 Датская крона 0.1515
    1 Грузинский лари 0.4395
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0159
    1 Английский фунт стерлингов 1.5926
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1212
    1 Швейцарский франк 1.0466
    1 Израильский шекель 0.2681
    1 Канадский доллар 0.7928
    1 Кувейтский динар 3.4578
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2405
    1 Мексиканское песо 0.0628
    1 Молдавский лей 0.0529
    1 Египетский фунт 0.1308
    1 Норвежская крона 0.1221
    100 Узбекских сум 0.0388
    1 Польский злотый 0.2662
    1 Сингапурский доллар 0.7397
    1 Саудовский риял 0.2801
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4492
    1 Турецкая лира 0.3612
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1586
    1 Новый туркменский манат 0.3001
    1 Украинская гривна 0.0465
    100 Японских йен 0.8545
    1 Новозеландский доллар 0.6911
    Золото (1 унция) 1141,8898
    Серебро (1 унция) 15,1888
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