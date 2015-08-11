Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2015)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Согласно курсу Центрального банка Азербайджана, курс доллара подешевел на 0,01% и составил 1,0493 манат.

Как сообщает Report, в курсе евро повысился на 0,12% и достиг 1,1522 манат.

Самые резкие изменения наблюдались в курсе рубля, который подорожал на 1,83% и составил 0,0167 манат.