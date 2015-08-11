Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2015)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Согласно курсу Центрального банка Азербайджана, курс доллара подешевел на 0,01% и составил 1,0493 манат.
Как сообщает Report, в курсе евро повысился на 0,12% и достиг 1,1522 манат.
Самые резкие изменения наблюдались в курсе рубля, который подорожал на 1,83% и составил 0,0167 манат.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0493
|1 Евро
|1.1522
|1 Российский рубль
|0.0167
|1 Австралийский доллар
|0.7687
|1 Аргентинское песо
|0.1138
|100 Белорусских рублей
|0.0066
|1 Бразильский реал
|0.3051
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0823
|100 Вон Республики Корея
|0.0893
|1 Чешская крона
|0.0426
|100 Чилийских песо
|0.1559
|1 Китайский юань
|0.1660
|1 Датская крона
|0.1544
|1 Грузинский лари
|0.4525
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0163
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6336
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1203
|1 Швейцарский франк
|1.0657
|1 Израильский шекель
|0.2762
|1 Канадский доллар
|0.8024
|1 Кувейтский динар
|3.4642
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2654
|1 Мексиканское песо
|0.0644
|1 Молдавский лей
|0.0552
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1276
|100 Узбекских сум
|0.0406
|1 Польский злотый
|0.2740
|1 Сингапурский доллар
|0.7504
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4597
|1 Турецкая лира
|0.3766
|1 Тайваньский доллар
|0.0329
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2998
|1 Украинская гривна
|0.0489
|100 Японских йен
|0.8414
|1 Новозеландский доллар
|0.6871
|Золото (1 унция)
|1151,0821
|Серебро (1 унция)
|15,9913
|Платина (1 унция)
|1018,8703
|Палладий (1 унция)
|629,5800
Tural İbadlıАвтор новости
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