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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2015)

    1 евро - 1,1522 манат

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Согласно курсу Центрального банка Азербайджана, курс доллара подешевел на 0,01% и составил 1,0493 манат. 

    Как сообщает Report, в курсе евро повысился на 0,12% и достиг 1,1522 манат.

    Самые резкие изменения наблюдались в курсе рубля, который подорожал на 1,83% и составил 0,0167 манат.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0493
    1 Евро 1.1522
    1 Российский рубль 0.0167
    1 Австралийский доллар 0.7687
    1 Аргентинское песо 0.1138
    100 Белорусских рублей 0.0066
    1 Бразильский реал 0.3051
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0823
    100 Вон Республики Корея 0.0893
    1 Чешская крона 0.0426
    100 Чилийских песо 0.1559
    1 Китайский юань 0.1660
    1 Датская крона 0.1544
    1 Грузинский лари 0.4525
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0163
    1 Английский фунт стерлингов 1.6336
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1203
    1 Швейцарский франк 1.0657
    1 Израильский шекель 0.2762
    1 Канадский доллар 0.8024
    1 Кувейтский динар 3.4642
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2654
    1 Мексиканское песо 0.0644
    1 Молдавский лей 0.0552
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1276
    100 Узбекских сум 0.0406
    1 Польский злотый 0.2740
    1 Сингапурский доллар 0.7504
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4597
    1 Турецкая лира 0.3766
    1 Тайваньский доллар 0.0329
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2998
    1 Украинская гривна 0.0489
    100 Японских йен 0.8414
    1 Новозеландский доллар 0.6871
    Золото (1 унция) 1151,0821
    Серебро (1 унция) 15,9913
    Платина (1 унция) 1018,8703
    Палладий (1 унция) 629,5800
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