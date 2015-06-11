​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2015)

11 июня, 2015 09:48

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0477 1 Евро 1.1841 1 Российский рубль 0.0194 1 Австралийский доллар 0.8137 1 Аргентинское песо 0.1160 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3360 1 Дирхам ОАЭ 0.2852 1 Южноафриканский рэнд 0.0849 100 Вон Республики Корея 0.0947 1 Чешская крона 0.0434 100 Чилийских песо 0.1660 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1587 1 Грузинский лари 0.4654 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский Фунт стерлинг 1.6236 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1267 1 Швейцарский франк 1.1229 1 Израильский шекель 0.2745 1 Канадский доллар 0.8537 1 Кувейтский динар 3.4675 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0176 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2805 1 Мексиканское песо 0.0677 1 Молдавский лей 0.0581 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1348 100 Узбекских сум 0.0412 1 Польский злотый 0.2863 1 Сингапурский доллар 0.7797 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4748 1 Турецкая лира 0.3827 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый Туркменский манат 0.2993 1 Украинская гривна 0.0497 100 Японских йен 0.8512 1 Новозеландский доллар 0.7365 Золото (1 унция) 1242,70 Серебро (1 унция) 16,8077 Платина (1 унция) 1167,63 Палладий (1 унция) 781,6994