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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2017)

    1 доллар США - 1,7031 маната

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным, составив 1,7031 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,8033 маната. Курс рубля вырос на 1,01% - до 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США
    		 1.7031
    1 Евро 1.8033
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.2775
    1 Аргентинское песо 0.1120
    1 Белорусский рубль 0.8966
    1 Бразильский реал 0.5436
    1 Дирхам ОАЭ 0.4637
    1 Южноафриканский рэнд 0.1223
    100 Вон Республики Корея 0.1484
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2611
    1 Китайский юань 0.2467
    1 Датская крона 0.2425
    1 Грузинский лари 0.7046
    1 Гонконгский доллар 0.2191
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1152
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1874
    1 Швейцарский франк 1.6882
    1 Израильский шекель 0.4657
    1 Канадский доллар 1.2783
    1 Кувейтский динар 5.5794
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3840
    1 Мексиканское песо 0.0910
    1 Молдавский лей 0.0881
    1 Египетский фунт 0.0946
    1 Норвежская крона 0.1973
    100 Узбекских сум 0.0467
    1 Польский злотый 0.4258
    1 Сингапурский доллар 1.2114
    1 Саудовский риал 0.4542
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3035
    1 Турецкая лира 0.4566
    1 Тайваньский доллар 0.0555
    1 Таджикский сомони 0.1943
    1 Новый туркменский манат 0.4873
    1 Украинская гривна 0.0633
    100 Японских йен 1.5394
    1 Новозеландский доллар 1.1843
    Золото (1 унция) 2 128,9602
    Серебро (1 унция) 30,5196
    Платина (1 унция) 1 600,9140
    Палладий (1 унция) 1 345,4490
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