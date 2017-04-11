Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2017)

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным, составив 1,7031 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,8033 маната. Курс рубля вырос на 1,01% - до 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США

1.7031 1 Евро 1.8033 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.2775 1 Аргентинское песо 0.1120 1 Белорусский рубль 0.8966 1 Бразильский реал 0.5436 1 Дирхам ОАЭ 0.4637 1 Южноафриканский рэнд 0.1223 100 Вон Республики Корея 0.1484 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2611 1 Китайский юань 0.2467 1 Датская крона 0.2425 1 Грузинский лари 0.7046 1 Гонконгский доллар 0.2191 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1152 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1874 1 Швейцарский франк 1.6882 1 Израильский шекель 0.4657 1 Канадский доллар 1.2783 1 Кувейтский динар 5.5794 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3840 1 Мексиканское песо 0.0910 1 Молдавский лей 0.0881 1 Египетский фунт 0.0946 1 Норвежская крона 0.1973 100 Узбекских сум 0.0467 1 Польский злотый 0.4258 1 Сингапурский доллар 1.2114 1 Саудовский риал 0.4542 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3035 1 Турецкая лира 0.4566 1 Тайваньский доллар 0.0555 1 Таджикский сомони 0.1943 1 Новый туркменский манат 0.4873 1 Украинская гривна 0.0633 100 Японских йен 1.5394 1 Новозеландский доллар 1.1843 Золото (1 унция) 2 128,9602 Серебро (1 унция) 30,5196 Платина (1 унция) 1 600,9140 Палладий (1 унция) 1 345,4490