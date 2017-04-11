Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2017)

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным, составив 1,7031 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,8033 маната. Курс рубля вырос на 1,01% - до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7031
|1 Евро
|1.8033
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.2775
|1 Аргентинское песо
|0.1120
|1 Белорусский рубль
|0.8966
|1 Бразильский реал
|0.5436
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4637
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1223
|100 Вон Республики Корея
|0.1484
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2611
|1 Китайский юань
|0.2467
|1 Датская крона
|0.2425
|1 Грузинский лари
|0.7046
|1 Гонконгский доллар
|0.2191
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1152
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1874
|1 Швейцарский франк
|1.6882
|1 Израильский шекель
|0.4657
|1 Канадский доллар
|1.2783
|1 Кувейтский динар
|5.5794
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3840
|1 Мексиканское песо
|0.0910
|1 Молдавский лей
|0.0881
|1 Египетский фунт
|0.0946
|1 Норвежская крона
|0.1973
|100 Узбекских сум
|0.0467
|1 Польский злотый
|0.4258
|1 Сингапурский доллар
|1.2114
|1 Саудовский риал
|0.4542
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3035
|1 Турецкая лира
|0.4566
|1 Тайваньский доллар
|0.0555
|1 Таджикский сомони
|0.1943
|1 Новый туркменский манат
|0.4873
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.5394
|1 Новозеландский доллар
|1.1843
|Золото (1 унция)
|2 128,9602
|Серебро (1 унция)
|30,5196
|Платина (1 унция)
|1 600,9140
|Палладий (1 унция)
|1 345,4490
Tural İbadlıАвтор новости
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