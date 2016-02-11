​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2016)

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,27% и составил 1,5659 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,28% и составил 1,7684 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0198 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5659
|1 Евро
|1.7684
|1 Российский рубль
|0.0198
|1 Австралийский доллар
|1.1103
|1 Аргентинское песо
|0.1081
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.3985
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4263
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0985
|100 Вон Республики Корея
|0.1300
|1 Чешская крона
|0.0654
|100 Чилийских песо
|0.2197
|1 Китайский юань
|0.2382
|1 Датская крона
|0.2369
|1 Грузинский лари
|0.6360
|1 Гонконгский доллар
|0.2010
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2761
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1866
|1 Швейцарский франк
|1.6098
|1 Израильский шекель
|0.4038
|1 Канадский доллар
|1.1228
|1 Кувейтский динар
|5.2422
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0208
|100 Ливанских фунтов
|0.1038
|1 Малазийский ринггит
|0.3801
|1 Мексиканское песо
|0.0825
|1 Молдавский лей
|0.0779
|1 Египетский фунт
|0.2000
|1 Норвежская крона
|0.1836
|100 Узбекских сум
|0.0552
|1 Польский злотый
|0.4008
|1 Сингапурский доллар
|1.1261
|1 Саудовский риал
|0.4175
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1965
|1 Турецкая лира
|0.5355
|1 Тайваньский доллар
|0.0474
|1 Таджикский сомони
|0.1998
|1 Новый туркменский манат
|0.4609
|1 Украинская гривна
|0.0603
|100 Японских йен
|1.3902
|1 Новозеландский доллар
|1.0449
|Золото (1 унция)
|1863,4210
|Серебро (1 унция)
|24,0209
|Платина (1 унция)
|1450,0234
|Палладий (1 унция)
|812,7021
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook