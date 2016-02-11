​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2016)

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,27% и составил 1,5659 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,28% и составил 1,7684 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0198 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5659 1 Евро 1.7684 1 Российский рубль 0.0198 1 Австралийский доллар 1.1103 1 Аргентинское песо 0.1081 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.3985 1 Дирхам ОАЭ 0.4263 1 Южноафриканский рэнд 0.0985 100 Вон Республики Корея 0.1300 1 Чешская крона 0.0654 100 Чилийских песо 0.2197 1 Китайский юань 0.2382 1 Датская крона 0.2369 1 Грузинский лари 0.6360 1 Гонконгский доллар 0.2010 1 Индийская рупия 0.0230 1 Английский фунт стерлингов 2.2761 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1866 1 Швейцарский франк 1.6098 1 Израильский шекель 0.4038 1 Канадский доллар 1.1228 1 Кувейтский динар 5.2422 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0208 100 Ливанских фунтов 0.1038 1 Малазийский ринггит 0.3801 1 Мексиканское песо 0.0825 1 Молдавский лей 0.0779 1 Египетский фунт 0.2000 1 Норвежская крона 0.1836 100 Узбекских сум 0.0552 1 Польский злотый 0.4008 1 Сингапурский доллар 1.1261 1 Саудовский риал 0.4175 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1965 1 Турецкая лира 0.5355 1 Тайваньский доллар 0.0474 1 Таджикский сомони 0.1998 1 Новый туркменский манат 0.4609 1 Украинская гривна 0.0603 100 Японских йен 1.3902 1 Новозеландский доллар 1.0449 Золото (1 унция) 1863,4210 Серебро (1 унция) 24,0209 Платина (1 унция) 1450,0234 Палладий (1 унция) 812,7021