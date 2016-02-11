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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2016)

    1 доллар США - 1.5659 маната

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,27% и составил 1,5659 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,28% и составил 1,7684 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0198 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5659
    1 Евро 1.7684
    1 Российский рубль 0.0198
    1 Австралийский доллар 1.1103
    1 Аргентинское песо 0.1081
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.3985
    1 Дирхам ОАЭ 0.4263
    1 Южноафриканский рэнд 0.0985
    100 Вон Республики Корея 0.1300
    1 Чешская крона 0.0654
    100 Чилийских песо 0.2197
    1 Китайский юань 0.2382
    1 Датская крона 0.2369
    1 Грузинский лари 0.6360
    1 Гонконгский доллар 0.2010
    1 Индийская рупия 0.0230
    1 Английский фунт стерлингов 2.2761
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1866
    1 Швейцарский франк 1.6098
    1 Израильский шекель 0.4038
    1 Канадский доллар 1.1228
    1 Кувейтский динар 5.2422
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0208
    100 Ливанских фунтов 0.1038
    1 Малазийский ринггит 0.3801
    1 Мексиканское песо 0.0825
    1 Молдавский лей 0.0779
    1 Египетский фунт 0.2000
    1 Норвежская крона 0.1836
    100 Узбекских сум 0.0552
    1 Польский злотый 0.4008
    1 Сингапурский доллар 1.1261
    1 Саудовский риал 0.4175
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1965
    1 Турецкая лира 0.5355
    1 Тайваньский доллар 0.0474
    1 Таджикский сомони 0.1998
    1 Новый туркменский манат 0.4609
    1 Украинская гривна 0.0603
    100 Японских йен 1.3902
    1 Новозеландский доллар 1.0449
    Золото (1 унция) 1863,4210
    Серебро (1 унция) 24,0209
    Платина (1 унция) 1450,0234
    Палладий (1 унция) 812,7021

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