Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2018)

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,10% - до 2,0312 маната, курс рубля упал на 0,34%, до 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0312
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.3386
|1 Аргентинское песо
|0.0912
|1 Белорусский рубль
|0.8440
|1 Бразильский реал
|0.5255
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1368
|100 Вон Республики Корея
|0.1587
|1 Чешская крона
|0.0795
|100 Чилийских песо
|0.2790
|1 Китайский юань
|0.2608
|1 Датская крона
|0.2728
|1 Грузинский лари
|0.6622
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0267
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2937
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2076
|1 Швейцарский франк
|1.7359
|1 Израильский шекель
|0.4963
|1 Канадский доллар
|1.3548
|1 Кувейтский динар
|5.6374
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4264
|1 Мексиканское песо
|0.0880
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2110
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4867
|1 Сингапурский доллар
|1.2746
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4250
|1 Турецкая лира
|0.4484
|1 Тайваньский доллар
|0.0574
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0600
|100 Японских йен
|1.5214
|1 Новозеландский доллар
|1.2226
|Золото (1 унция)
|2240,1963
|Серебро (1 унция)
|28,9075
|Платина (1 унция)
|1654,3503
|Палладий (1 унция)
|1850,7119
Tural İbadlıАвтор новости
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