Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2018)

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,10% - до 2,0312 маната, курс рубля упал на 0,34%, до 0,0298 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0312 1 Российский рубль 0.0298 1 Австралийский доллар 1.3386 1 Аргентинское песо 0.0912 1 Белорусский рубль 0.8440 1 Бразильский реал 0.5255 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1368 100 Вон Республики Корея 0.1587 1 Чешская крона 0.0795 100 Чилийских песо 0.2790 1 Китайский юань 0.2608 1 Датская крона 0.2728 1 Грузинский лари 0.6622 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.2937 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2076 1 Швейцарский франк 1.7359 1 Израильский шекель 0.4963 1 Канадский доллар 1.3548 1 Кувейтский динар 5.6374 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4264 1 Мексиканское песо 0.0880 1 Молдавский лей 0.0994 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2110 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4867 1 Сингапурский доллар 1.2746 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4250 1 Турецкая лира 0.4484 1 Тайваньский доллар 0.0574 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0600 100 Японских йен 1.5214 1 Новозеландский доллар 1.2226 Золото (1 унция) 2240,1963 Серебро (1 унция) 28,9075 Платина (1 унция) 1654,3503 Палладий (1 унция) 1850,7119