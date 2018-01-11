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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2018)

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,10% - до 2,0312 маната, курс рубля упал на 0,34%, до 0,0298 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0312
    1 Российский рубль 0.0298
    1 Австралийский доллар 1.3386
    1 Аргентинское песо 0.0912
    1 Белорусский рубль 0.8440
    1 Бразильский реал 0.5255
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1368
    100 Вон Республики Корея 0.1587
    1 Чешская крона 0.0795
    100 Чилийских песо 0.2790
    1 Китайский юань 0.2608
    1 Датская крона 0.2728
    1 Грузинский лари 0.6622
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0267
    1 Английский фунт стерлингов 2.2937
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2076
    1 Швейцарский франк 1.7359
    1 Израильский шекель 0.4963
    1 Канадский доллар 1.3548
    1 Кувейтский динар 5.6374
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4264
    1 Мексиканское песо 0.0880
    1 Молдавский лей 0.0994
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2110
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4867
    1 Сингапурский доллар 1.2746
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4250
    1 Турецкая лира 0.4484
    1 Тайваньский доллар 0.0574
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0600
    100 Японских йен 1.5214
    1 Новозеландский доллар 1.2226
    Золото (1 унция) 2240,1963
    Серебро (1 унция) 28,9075
    Платина (1 унция) 1654,3503
    Палладий (1 унция) 1850,7119
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