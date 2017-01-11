Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2017)

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,54% - до 1,8719 маната. Курс рубля снизился на 0,34% - до 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7742
|1 Евро
|1.8719
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3094
|1 Аргентинское песо
|0.1120
|1 Белорусский рубль
|0.9029
|1 Бразильский реал
|0.5552
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4830
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1289
|100 Вон Республики Корея
|0.1488
|1 Чешская крона
|0.0693
|100 Чилийских песо
|0.2642
|1 Китайский юань
|0.2562
|1 Датская крона
|0.2518
|1 Грузинский лари
|0.6472
|1 Гонконгский доллар
|0.2288
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1575
|100 Индонезийских рупий
|0.0133
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1953
|1 Швейцарский франк
|1.7442
|1 Израильский шекель
|0.4613
|1 Канадский доллар
|1.3395
|1 Кувейтский динар
|5.8022
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0256
|100 Ливанских фунтов
|0.1177
|1 Малазийский ринггит
|0.3965
|1 Мексиканское песо
|0.0814
|1 Молдавский лей
|0.0883
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2062
|100 Узбекских сум
|0.0547
|1 Польский злотый
|0.4286
|1 Сингапурский доллар
|1.2362
|1 Саудовский риал
|0.4730
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3881
|1 Турецкая лира
|0.4648
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.2251
|1 Новый туркменский манат
|0.5077
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5286
|1 Новозеландский доллар
|1.2403
|Золото (1 унция)
|2110,4109
|Серебро (1 унция)
|29,7711
|Платина (1 унция)
|1726,2966
|Палладий (1 унция)
|1346,6178
Tural İbadlıАвтор новости
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