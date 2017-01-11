Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2017)

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,54% - до 1,8719 маната. Курс рубля снизился на 0,34% - до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7742 1 Евро 1.8719 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3094 1 Аргентинское песо 0.1120 1 Белорусский рубль 0.9029 1 Бразильский реал 0.5552 1 Дирхам ОАЭ 0.4830 1 Южноафриканский рэнд 0.1289 100 Вон Республики Корея 0.1488 1 Чешская крона 0.0693 100 Чилийских песо 0.2642 1 Китайский юань 0.2562 1 Датская крона 0.2518 1 Грузинский лари 0.6472 1 Гонконгский доллар 0.2288 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.1575 100 Индонезийских рупий 0.0133 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1953 1 Швейцарский франк 1.7442 1 Израильский шекель 0.4613 1 Канадский доллар 1.3395 1 Кувейтский динар 5.8022 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0256 100 Ливанских фунтов 0.1177 1 Малазийский ринггит 0.3965 1 Мексиканское песо 0.0814 1 Молдавский лей 0.0883 1 Египетский фунт 0.0948 1 Норвежская крона 0.2062 100 Узбекских сум 0.0547 1 Польский злотый 0.4286 1 Сингапурский доллар 1.2362 1 Саудовский риал 0.4730 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3881 1 Турецкая лира 0.4648 1 Тайваньский доллар 0.0556 1 Таджикский сомони 0.2251 1 Новый туркменский манат 0.5077 1 Украинская гривна 0.0653 100 Японских йен 1.5286 1 Новозеландский доллар 1.2403 Золото (1 унция) 2110,4109 Серебро (1 унция) 29,7711 Платина (1 унция) 1726,2966 Палладий (1 унция) 1346,6178