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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2017)

    1 Доллар США - 1,7742 маната

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,54% - до 1,8719 маната. Курс рубля снизился на 0,34% - до 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7742
    1 Евро 1.8719
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3094
    1 Аргентинское песо 0.1120
    1 Белорусский рубль 0.9029
    1 Бразильский реал 0.5552
    1 Дирхам ОАЭ 0.4830
    1 Южноафриканский рэнд 0.1289
    100 Вон Республики Корея 0.1488
    1 Чешская крона 0.0693
    100 Чилийских песо 0.2642
    1 Китайский юань 0.2562
    1 Датская крона 0.2518
    1 Грузинский лари 0.6472
    1 Гонконгский доллар 0.2288
    1 Индийская рупия 0.0260
    1 Английский фунт стерлингов 2.1575
    100 Индонезийских рупий 0.0133
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1953
    1 Швейцарский франк 1.7442
    1 Израильский шекель 0.4613
    1 Канадский доллар 1.3395
    1 Кувейтский динар 5.8022
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0256
    100 Ливанских фунтов 0.1177
    1 Малазийский ринггит 0.3965
    1 Мексиканское песо 0.0814
    1 Молдавский лей 0.0883
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2062
    100 Узбекских сум 0.0547
    1 Польский злотый 0.4286
    1 Сингапурский доллар 1.2362
    1 Саудовский риал 0.4730
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3881
    1 Турецкая лира 0.4648
    1 Тайваньский доллар 0.0556
    1 Таджикский сомони 0.2251
    1 Новый туркменский манат 0.5077
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.5286
    1 Новозеландский доллар 1.2403
    Золото (1 унция) 2110,4109
    Серебро (1 унция) 29,7711
    Платина (1 унция) 1726,2966
    Палладий (1 унция) 1346,6178
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