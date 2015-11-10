Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2015)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,03% и составил 1,0501 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,25% и составил 1,1281 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,81% и составил 0,0163 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0501
|1 Евро
|1.1281
|1 Российский рубль
|0.0163
|1 Австралийский доллар
|0.7401
|1 Аргентинское песо
|0.1097
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2764
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0736
|100 Вон Республики Корея
|0.0906
|1 Чешская крона
|0.0417
|100 Чилийских песо
|0.1496
|1 Китайский юань
|0.1651
|1 Датская крона
|0.1512
|1 Грузинский лари
|0.4394
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5863
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1208
|1 Швейцарский франк
|1.0452
|1 Израильский шекель
|0.2781
|1 Канадский доллар
|0.7917
|1 Кувейтский динар
|3.4552
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2402
|1 Мексиканское песо
|0.0626
|1 Молдавский лей
|0.0528
|1 Египетский фунт
|0.1308
|1 Норвежская крона
|0.1213
|100 Узбекских сум
|0.0388
|1 Польский злотый
|0.2652
|1 Сингапурский доллар
|0.7378
|1 Саудовский риал
|0.2800
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4509
|1 Турецкая лира
|0.3600
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1586
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0469
|100 Японских йен
|0.8523
|1 Новозеландский доллар
|0.6860
|Золото (1 унция)
|1144,1890
|Серебро (1 унция)
|15,1949
|Платина (1 унция)
|963,9918
|Палладий (1 унция)
|633,2103
Tural İbadlıАвтор новости
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