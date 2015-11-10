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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2015)

    1 Доллар США - 1.0501 манатов

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,03% и составил 1,0501 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,25% и составил 1,1281 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,81% и составил 0,0163 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0501
    1 Евро 1.1281
    1 Российский рубль 0.0163
    1 Австралийский доллар 0.7401
    1 Аргентинское песо 0.1097
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2764
    1 Дирхам ОАЭ 0.2859
    1 Южноафриканский рэнд 0.0736
    100 Вон Республики Корея 0.0906
    1 Чешская крона 0.0417
    100 Чилийских песо 0.1496
    1 Китайский юань 0.1651
    1 Датская крона 0.1512
    1 Грузинский лари 0.4394
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.5863
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1208
    1 Швейцарский франк 1.0452
    1 Израильский шекель 0.2781
    1 Канадский доллар 0.7917
    1 Кувейтский динар 3.4552
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2402
    1 Мексиканское песо 0.0626
    1 Молдавский лей 0.0528
    1 Египетский фунт 0.1308
    1 Норвежская крона 0.1213
    100 Узбекских сум 0.0388
    1 Польский злотый 0.2652
    1 Сингапурский доллар 0.7378
    1 Саудовский риал 0.2800
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4509
    1 Турецкая лира 0.3600
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1586
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0469
    100 Японских йен 0.8523
    1 Новозеландский доллар 0.6860
    Золото (1 унция) 1144,1890
    Серебро (1 унция) 15,1949
    Платина (1 унция) 963,9918
    Палладий (1 унция) 633,2103
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