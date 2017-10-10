Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2017)

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,29% - до 2,0011 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|2.0011
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.3234
|1 Аргентинское песо
|0.0974
|1 Белорусский рубль
|0.8609
|1 Бразильский реал
|0.5333
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1235
|100 Вон Республики Корея
|0.1494
|1 Чешская крона
|0.0773
|100 Чилийских песо
|0.2684
|1 Китайский юань
|0.2577
|1 Датская крона
|0.2689
|1 Грузинский лари
|0.6872
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2387
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2097
|1 Швейцарский франк
|1.7376
|1 Израильский шекель
|0.4845
|1 Канадский доллар
|1.3578
|1 Кувейтский динар
|5.6251
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4026
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.0975
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.2135
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4651
|1 Сингапурский доллар
|1.2507
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3903
|1 Турецкая лира
|0.4608
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1933
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5089
|1 Новозеландский доллар
|1.2024
|Золото (1 унция)
|2174,1308
|Серебро (1 унция)
|28,9850
|Платина (1 унция)
|1553,9828
|Палладий (1 унция)
|1574,3852
Tural İbadlıАвтор новости
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