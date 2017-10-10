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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2017)

    1 Доллар США - 1,7002 маната

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,29% - до 2,0011 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0292 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 2.0011
    1 Российский рубль 0.0292
    1 Австралийский доллар 1.3234
    1 Аргентинское песо 0.0974
    1 Белорусский рубль 0.8609
    1 Бразильский реал 0.5333
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1235
    100 Вон Республики Корея 0.1494
    1 Чешская крона 0.0773
    100 Чилийских песо 0.2684
    1 Китайский юань 0.2577
    1 Датская крона 0.2689
    1 Грузинский лари 0.6872
    1 Гонконгский доллар 0.2178
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.2387
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2097
    1 Швейцарский франк 1.7376
    1 Израильский шекель 0.4845
    1 Канадский доллар 1.3578
    1 Кувейтский динар 5.6251
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4026
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.0975
    1 Египетский фунт 0.0965
    1 Норвежская крона 0.2135
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4651
    1 Сингапурский доллар 1.2507
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3903
    1 Турецкая лира 0.4608
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1933
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.5089
    1 Новозеландский доллар 1.2024
    Золото (1 унция) 2174,1308
    Серебро (1 унция) 28,9850
    Платина (1 унция) 1553,9828
    Палладий (1 унция) 1574,3852
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