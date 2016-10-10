Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2016)

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,19% и составил 1,6006 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,49% - до 1,7914 маната. Курс рубля упал на 0,39%, составив 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6006
|1 Евро
|1.7914
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.2153
|1 Аргентинское песо
|0.1054
|1 Белорусский рубль
|0.8369
|1 Бразильский реал
|0.4968
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4358
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1160
|100 Вон Республики Корея
|0.1440
|1 Чешская крона
|0.0663
|100 Чилийских песо
|0.2389
|1 Китайский юань
|0.2389
|1 Датская крона
|0.2408
|1 Грузинский лари
|0.6892
|1 Гонконгский доллар
|0.2063
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9862
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1854
|1 Швейцарский франк
|1.6365
|1 Израильский шекель
|0.4216
|1 Канадский доллар
|1.2079
|1 Кувейтский динар
|5.3101
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1062
|1 Малазийский ринггит
|0.3862
|1 Мексиканское песо
|0.0841
|1 Молдавский лей
|0.0810
|1 Египетский фунт
|0.1802
|1 Норвежская крона
|0.1979
|100 Узбекских сум
|0.0526
|1 Польский злотый
|0.4183
|1 Сингапурский доллар
|1.1659
|1 Саудовский риал
|0.4267
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2186
|1 Турецкая лира
|0.5252
|1 Тайваньский доллар
|0.0509
|1 Таджикский сомони
|0.2029
|1 Новый туркменский манат
|0.4587
|1 Украинская гривна
|0.0620
|100 Японских йен
|1.5557
|1 Новозеландский доллар
|1.1450
|Золото (1 унция)
|2014,7553
|Серебро (1 унция)
|28,3546
|Платина (1 унция)
|1560,5850
|Палладий (1 унция)
|1078,8044
Tural İbadlıАвтор новости
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