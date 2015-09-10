Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2015)

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0482 манат.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 1,1748 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,65% - до 0,0153 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0482
|1 Евро
|1.1748
|1 Российский рубль
|0.0153
|1 Австралийский доллар
|0.7338
|1 Аргентинское песо
|0.1122
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2772
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0755
|100 Вон Республики Корея
|0.0877
|1 Чешская крона
|0.0434
|100 Чилийских песо
|0.1517
|1 Китайский юань
|0.1642
|1 Датская крона
|0.1575
|1 Грузинский лари
|0.4373
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0157
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6093
|100 Индонезийских рупий
|0.0073
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1247
|1 Швейцарский франк
|1.0715
|1 Израильский шекель
|0.2691
|1 Канадский доллар
|0.7908
|1 Кувейтский динар
|3.4664
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0158
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2412
|1 Мексиканское песо
|0.0618
|1 Молдавский лей
|0.0545
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1271
|100 Узбекских сум
|0.0402
|1 Польский злотый
|0.2786
|1 Сингапурский доллар
|0.7376
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4701
|1 Турецкая лира
|0.3435
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1648
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0457
|100 Японских йен
|0.8698
|1 Новозеландский доллар
|0.6587
|Золото (1 унция)
|1163,3448
|Серебро (1 унция)
|15,3142
|Платина (1 унция)
|1039,8144
|Палладий (1 унция)
|609,0042
Tural İbadlıАвтор новости
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