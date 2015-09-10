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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2015)

    1 евро - 1,1748 манат

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0482 манат.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 1,1748 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,65% - до 0,0153 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0482
    1 Евро 1.1748
    1 Российский рубль 0.0153
    1 Австралийский доллар 0.7338
    1 Аргентинское песо 0.1122
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2772
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0755
    100 Вон Республики Корея 0.0877
    1 Чешская крона 0.0434
    100 Чилийских песо 0.1517
    1 Китайский юань 0.1642
    1 Датская крона 0.1575
    1 Грузинский лари 0.4373
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0157
    1 Английский фунт стерлингов 1.6093
    100 Индонезийских рупий 0.0073
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1247
    1 Швейцарский франк 1.0715
    1 Израильский шекель 0.2691
    1 Канадский доллар 0.7908
    1 Кувейтский динар 3.4664
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0158
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2412
    1 Мексиканское песо 0.0618
    1 Молдавский лей 0.0545
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1271
    100 Узбекских сум 0.0402
    1 Польский злотый 0.2786
    1 Сингапурский доллар 0.7376
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4701
    1 Турецкая лира 0.3435
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1648
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0457
    100 Японских йен 0.8698
    1 Новозеландский доллар 0.6587
    Золото (1 унция) 1163,3448
    Серебро (1 унция) 15,3142
    Платина (1 унция) 1039,8144
    Палладий (1 унция) 609,0042
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