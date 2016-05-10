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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2016)

    1 доллар - 1,5094 маната

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5094
    1 Евро 1.7168
    1 Российский рубль 0.0227
    1 Австралийский доллар 1.1064
    1 Аргентинское песо 0.1061
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4293
    1 Дирхам ОАЭ 0.4110
    1 Южноафриканский рэнд 0.0997
    100 Вон Республики Корея 0.1287
    1 Чешская крона 0.0635
    100 Чилийских песо 0.2228
    1 Китайский юань 0.2316
    1 Датская крона 0.2308
    1 Грузинский лари 0.6825
    1 Гонконгский доллар 0.1945
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.1729
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1848
    1 Швейцарский франк 1.5522
    1 Израильский шекель 0.3979
    1 Канадский доллар 1.1642
    1 Кувейтский динар 5.0080
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0222
    100 Ливанских фунтов 0.1001
    1 Малазийский ринггит 0.3720
    1 Мексиканское песо 0.0831
    1 Молдавский лей 0.0763
    1 Египетский фунт 0.1700
    1 Норвежская крона 0.1836
    100 Узбекских сум 0.0521
    1 Польский злотый 0.3875
    1 Сингапурский доллар 1.1013
    1 Саудовский риал 0.4025
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1345
    1 Турецкая лира 0.5132
    1 Тайваньский доллар 0.0464
    1 Таджикский сомони 0.1918
    1 Новый туркменский манат 0.4466
    1 Украинская гривна 0.0599
    100 Японских йен 1.3862
    1 Новозеландский доллар 1.0178
    Золото (1 унция) 1909,1775
    Серебро (1 унция) 25,6628
    Платина (1 унция) 1589,3982
    Палладий (1 унция) 892,0554

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