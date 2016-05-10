Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2016)

10 мая, 2016 08:34

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.5094 1 Евро 1.7168 1 Российский рубль 0.0227 1 Австралийский доллар 1.1064 1 Аргентинское песо 0.1061 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4293 1 Дирхам ОАЭ 0.4110 1 Южноафриканский рэнд 0.0997 100 Вон Республики Корея 0.1287 1 Чешская крона 0.0635 100 Чилийских песо 0.2228 1 Китайский юань 0.2316 1 Датская крона 0.2308 1 Грузинский лари 0.6825 1 Гонконгский доллар 0.1945 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.1729 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1848 1 Швейцарский франк 1.5522 1 Израильский шекель 0.3979 1 Канадский доллар 1.1642 1 Кувейтский динар 5.0080 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0222 100 Ливанских фунтов 0.1001 1 Малазийский ринггит 0.3720 1 Мексиканское песо 0.0831 1 Молдавский лей 0.0763 1 Египетский фунт 0.1700 1 Норвежская крона 0.1836 100 Узбекских сум 0.0521 1 Польский злотый 0.3875 1 Сингапурский доллар 1.1013 1 Саудовский риал 0.4025 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1345 1 Турецкая лира 0.5132 1 Тайваньский доллар 0.0464 1 Таджикский сомони 0.1918 1 Новый туркменский манат 0.4466 1 Украинская гривна 0.0599 100 Японских йен 1.3862 1 Новозеландский доллар 1.0178 Золото (1 унция) 1909,1775 Серебро (1 унция) 25,6628 Платина (1 унция) 1589,3982 Палладий (1 унция) 892,0554