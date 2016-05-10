Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2016)

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5094
|1 Евро
|1.7168
|1 Российский рубль
|0.0227
|1 Австралийский доллар
|1.1064
|1 Аргентинское песо
|0.1061
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4293
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4110
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0997
|100 Вон Республики Корея
|0.1287
|1 Чешская крона
|0.0635
|100 Чилийских песо
|0.2228
|1 Китайский юань
|0.2316
|1 Датская крона
|0.2308
|1 Грузинский лари
|0.6825
|1 Гонконгский доллар
|0.1945
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1729
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1848
|1 Швейцарский франк
|1.5522
|1 Израильский шекель
|0.3979
|1 Канадский доллар
|1.1642
|1 Кувейтский динар
|5.0080
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0222
|100 Ливанских фунтов
|0.1001
|1 Малазийский ринггит
|0.3720
|1 Мексиканское песо
|0.0831
|1 Молдавский лей
|0.0763
|1 Египетский фунт
|0.1700
|1 Норвежская крона
|0.1836
|100 Узбекских сум
|0.0521
|1 Польский злотый
|0.3875
|1 Сингапурский доллар
|1.1013
|1 Саудовский риал
|0.4025
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1345
|1 Турецкая лира
|0.5132
|1 Тайваньский доллар
|0.0464
|1 Таджикский сомони
|0.1918
|1 Новый туркменский манат
|0.4466
|1 Украинская гривна
|0.0599
|100 Японских йен
|1.3862
|1 Новозеландский доллар
|1.0178
|Золото (1 унция)
|1909,1775
|Серебро (1 унция)
|25,6628
|Платина (1 унция)
|1589,3982
|Палладий (1 унция)
|892,0554
Economic DepartmentАвтор новости
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