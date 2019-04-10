​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9145 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9145 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.2134 1 Аргентинское песо 0.0392 1 Белорусский рубль 0.7994 1 Бразильский реал 0.4412 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1207 100 Вон Республики Корея 0.1491 1 Чешская крона 0.0747 100 Чилийских песо 0.2560 1 Китайский юань 0.2532 1 Датская крона 0.2564 1 Грузинский лари 0.6321 1 Гонконгский доллар 0.2170 1 Индийская рупия 0.0246 1 Британский фунт стерлингов 2.2199 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1835 1 Швейцарский франк 1.6996 1 Израильский шекель 0.4751 1 Канадский доллар 1.2750 1 Кувейтский динар 5.5882 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4147 1 Мексиканское песо 0.0899 1 Молдавский лей 0.0972 1 Египетский фунт 0.0982 1 Норвежская крона 0.1986 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4468 1 Сингапурский доллар 1.2559 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3622 1 Турецкая лира 0.2985 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.5298 1 Новозеландский доллар 1.1478 Золото (1 унция) 2214.2415 Серебро (1 унция) 25.8240 Платина (1 унция) 1514.7170 Палладий (1 унция) 2363.4250