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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9145 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9145
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.2134
1 Аргентинское песо 0.0392
1 Белорусский рубль 0.7994
1 Бразильский реал 0.4412
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1207
100 Вон Республики Корея 0.1491
1 Чешская крона 0.0747
100 Чилийских песо 0.2560
1 Китайский юань 0.2532
1 Датская крона 0.2564
1 Грузинский лари 0.6321
1 Гонконгский доллар 0.2170
1 Индийская рупия 0.0246
1 Британский фунт стерлингов 2.2199
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1835
1 Швейцарский франк 1.6996
1 Израильский шекель 0.4751
1 Канадский доллар 1.2750
1 Кувейтский динар 5.5882
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0239
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4147
1 Мексиканское песо 0.0899
1 Молдавский лей 0.0972
1 Египетский фунт 0.0982
1 Норвежская крона 0.1986
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4468
1 Сингапурский доллар 1.2559
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3622
1 Турецкая лира 0.2985
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0637
100 Японских йен 1.5298
1 Новозеландский доллар 1.1478
Золото (1 унция) 2214.2415
Серебро (1 унция) 25.8240
Платина (1 унция) 1514.7170
Палладий (1 унция) 2363.4250
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