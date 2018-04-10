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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2018)

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33%, до 2,0938 маната, курс рубля упал на 3,77%, до 0,0281 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0938
    1 Российский рубль 0.0281
    1 Австралийский доллар 1.3145
    1 Аргентинское песо 0.0842
    1 Белорусский рубль 0.8527
    1 Бразильский реал 0.4968
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1411
    100 Вон Республики Корея 0.1594
    1 Чешская крона 0.0826
    100 Чилийских песо 0.2815
    1 Китайский юань 0.2700
    1 Датская крона 0.2812
    1 Грузинский лари 0.7069
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.4031
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.2034
    1 Швейцарский франк 1.7770
    1 Израильский шекель 0.4828
    1 Канадский доллар 1.3399
    1 Кувейтский динар 5.6678
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4398
    1 Мексиканское песо 0.0929
    1 Молдавский лей 0.1038
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2186
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4994
    1 Сингапурский доллар 1.2970
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4661
    1 Турецкая лира 0.4177
    1 Тайваньский доллар 0.0582
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0654
    100 Японских йен 1.5873
    1 Новозеландский доллар 1.2464
    Золото (1 унция) 2267.7065
    Серебро (1 унция) 27.9914
    Платина (1 унция) 1590,6985
    Палладий (1 унция) 1588,7435
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