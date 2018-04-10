Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2018)

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33%, до 2,0938 маната, курс рубля упал на 3,77%, до 0,0281 маната.