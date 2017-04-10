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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2017)

    1 доллар США - 1,7031 маната

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным, составив 1,7031 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,59% - до 1,8029 маната. Курс рубля снизился на 1% - до 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США
    		 1.7031
    1 Евро 1.8029
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.2747
    1 Аргентинское песо 0.1110
    1 Белорусский рубль 0.8997
    1 Бразильский реал 0.5413
    1 Дирхам ОАЭ 0.4637
    1 Южноафриканский рэнд 0.1233
    100 Вон Республики Корея 0.1491
    1 Чешская крона 0.0679
    100 Чилийских песо 0.2595
    1 Китайский юань 0.2466
    1 Датская крона 0.2425
    1 Грузинский лари 0.7074
    1 Гонконгский доллар 0.2192
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1096
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1876
    1 Швейцарский франк 1.6880
    1 Израильский шекель 0.4662
    1 Канадский доллар 1.2691
    1 Кувейтский динар 5.5848
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3836
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.0880
    1 Египетский фунт 0.0944
    1 Норвежская крона 0.1965
    100 Узбекских сум 0.0470
    1 Польский злотый 0.4269
    1 Сингапурский доллар 1.2103
    1 Саудовский риал 0.4541
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3085
    1 Турецкая лира 0.4568
    1 Тайваньский доллар 0.0555
    1 Таджикский сомони 0.1940
    1 Новый туркменский манат 0.4873
    1 Украинская гривна 0.0632
    100 Японских йен 1.5285
    1 Новозеландский доллар 1.1814
    Золото (1 унция) 2156,8910
    Серебро (1 унция) 30,5196
    Платина (1 унция) 1646,8977
    Палладий (1 унция) 1372,6986
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