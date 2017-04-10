Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2017)

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным, составив 1,7031 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,59% - до 1,8029 маната. Курс рубля снизился на 1% - до 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7031
|1 Евро
|1.8029
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.2747
|1 Аргентинское песо
|0.1110
|1 Белорусский рубль
|0.8997
|1 Бразильский реал
|0.5413
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4637
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1233
|100 Вон Республики Корея
|0.1491
|1 Чешская крона
|0.0679
|100 Чилийских песо
|0.2595
|1 Китайский юань
|0.2466
|1 Датская крона
|0.2425
|1 Грузинский лари
|0.7074
|1 Гонконгский доллар
|0.2192
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1096
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1876
|1 Швейцарский франк
|1.6880
|1 Израильский шекель
|0.4662
|1 Канадский доллар
|1.2691
|1 Кувейтский динар
|5.5848
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3836
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.0880
|1 Египетский фунт
|0.0944
|1 Норвежская крона
|0.1965
|100 Узбекских сум
|0.0470
|1 Польский злотый
|0.4269
|1 Сингапурский доллар
|1.2103
|1 Саудовский риал
|0.4541
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3085
|1 Турецкая лира
|0.4568
|1 Тайваньский доллар
|0.0555
|1 Таджикский сомони
|0.1940
|1 Новый туркменский манат
|0.4873
|1 Украинская гривна
|0.0632
|100 Японских йен
|1.5285
|1 Новозеландский доллар
|1.1814
|Золото (1 унция)
|2156,8910
|Серебро (1 унция)
|30,5196
|Платина (1 унция)
|1646,8977
|Палладий (1 унция)
|1372,6986
Tural İbadlıАвтор новости
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