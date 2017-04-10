Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2017)

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным, составив 1,7031 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,59% - до 1,8029 маната. Курс рубля снизился на 1% - до 0,0296 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США

1.7031 1 Евро 1.8029 1 Российский рубль 0.0296 1 Австралийский доллар 1.2747 1 Аргентинское песо 0.1110 1 Белорусский рубль 0.8997 1 Бразильский реал 0.5413 1 Дирхам ОАЭ 0.4637 1 Южноафриканский рэнд 0.1233 100 Вон Республики Корея 0.1491 1 Чешская крона 0.0679 100 Чилийских песо 0.2595 1 Китайский юань 0.2466 1 Датская крона 0.2425 1 Грузинский лари 0.7074 1 Гонконгский доллар 0.2192 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1096 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1876 1 Швейцарский франк 1.6880 1 Израильский шекель 0.4662 1 Канадский доллар 1.2691 1 Кувейтский динар 5.5848 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3836 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.0880 1 Египетский фунт 0.0944 1 Норвежская крона 0.1965 100 Узбекских сум 0.0470 1 Польский злотый 0.4269 1 Сингапурский доллар 1.2103 1 Саудовский риал 0.4541 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3085 1 Турецкая лира 0.4568 1 Тайваньский доллар 0.0555 1 Таджикский сомони 0.1940 1 Новый туркменский манат 0.4873 1 Украинская гривна 0.0632 100 Японских йен 1.5285 1 Новозеландский доллар 1.1814 Золото (1 унция) 2156,8910 Серебро (1 унция) 30,5196 Платина (1 унция) 1646,8977 Палладий (1 унция) 1372,6986