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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2017)

    1 доллар США - 1,7301 маната

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 5,21% и составил 1,7301 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 5,44% - до 1,8445 маната. Курс рубля упал на 5,18% - до 0,0293 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7301
    1 Евро 1.8445
    1 Российский рубль 0.0293
    1 Австралийский доллар 1.3226
    1 Аргентинское песо 0.1105
    1 Белорусский рубль 0.9063
    1 Бразильский реал 0.5527
    1 Дирхам ОАЭ 0.4710
    1 Южноафриканский рэнд 0.1289
    100 Вон Республики Корея 0.1504
    1 Чешская крона 0.0683
    100 Чилийских песо 0.2679
    1 Китайский юань 0.2515
    1 Датская крона 0.2481
    1 Грузинский лари 0.6586
    1 Гонконгский доллар 0.2230
    1 Индийская рупия 0.0259
    1 Английский фунт стерлингов 2.1633
    100 Индонезийских рупий 0.0130
    100 Иранских риалов 0.0044
    1 Шведская крона 0.1943
    1 Швейцарский франк 1.7274
    1 Израильский шекель 0.4618
    1 Канадский доллар 1.3176
    1 Кувейтский динар 5.6715
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1147
    1 Малазийский ринггит 0.3891
    1 Мексиканское песо 0.0850
    1 Молдавский лей 0.0870
    1 Египетский фунт 0.0976
    1 Норвежская крона 0.2076
    100 Узбекских сум 0.0527
    1 Польский злотый 0.4274
    1 Сингапурский доллар 1.2182
    1 Саудовский риал 0.4613
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3493
    1 Турецкая лира 0.4696
    1 Тайваньский доллар 0.0557
    1 Таджикский сомони 0.2183
    1 Новый туркменский манат 0.4950
    1 Украинская гривна 0.0639
    100 Японских йен 1.5218
    1 Новозеландский доллар 1.2445
    Золото (1 унция) 2139,7877
    Серебро (1 унция) 30,3806
    Платина (1 унция) 1762,9719
    Палладий (1 унция) 1344,2877
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