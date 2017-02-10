Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2017)

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 5,21% и составил 1,7301 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 5,44% - до 1,8445 маната. Курс рубля упал на 5,18% - до 0,0293 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7301
|1 Евро
|1.8445
|1 Российский рубль
|0.0293
|1 Австралийский доллар
|1.3226
|1 Аргентинское песо
|0.1105
|1 Белорусский рубль
|0.9063
|1 Бразильский реал
|0.5527
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4710
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1289
|100 Вон Республики Корея
|0.1504
|1 Чешская крона
|0.0683
|100 Чилийских песо
|0.2679
|1 Китайский юань
|0.2515
|1 Датская крона
|0.2481
|1 Грузинский лари
|0.6586
|1 Гонконгский доллар
|0.2230
|1 Индийская рупия
|0.0259
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1633
|100 Индонезийских рупий
|0.0130
|100 Иранских риалов
|0.0044
|1 Шведская крона
|0.1943
|1 Швейцарский франк
|1.7274
|1 Израильский шекель
|0.4618
|1 Канадский доллар
|1.3176
|1 Кувейтский динар
|5.6715
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1147
|1 Малазийский ринггит
|0.3891
|1 Мексиканское песо
|0.0850
|1 Молдавский лей
|0.0870
|1 Египетский фунт
|0.0976
|1 Норвежская крона
|0.2076
|100 Узбекских сум
|0.0527
|1 Польский злотый
|0.4274
|1 Сингапурский доллар
|1.2182
|1 Саудовский риал
|0.4613
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3493
|1 Турецкая лира
|0.4696
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.2183
|1 Новый туркменский манат
|0.4950
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5218
|1 Новозеландский доллар
|1.2445
|Золото (1 унция)
|2139,7877
|Серебро (1 унция)
|30,3806
|Платина (1 унция)
|1762,9719
|Палладий (1 унция)
|1344,2877
Tural İbadlıАвтор новости
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