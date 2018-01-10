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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2018)

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,26% - до 2,0293 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0293
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.3308
    1 Аргентинское песо 0.0899
    1 Белорусский рубль 0.8449
    1 Бразильский реал 0.5232
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1377
    100 Вон Республики Корея 0.1589
    1 Чешская крона 0.0794
    100 Чилийских песо 0.2797
    1 Китайский юань 0.2607
    1 Датская крона 0.2725
    1 Грузинский лари 0.6577
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0267
    1 Английский фунт стерлингов 2.3007
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2066
    1 Швейцарский франк 1.7287
    1 Израильский шекель 0.4938
    1 Канадский доллар 1.3642
    1 Кувейтский динар 5.6368
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4240
    1 Мексиканское песо 0.0884
    1 Молдавский лей 0.0994
    1 Египетский фунт 0.0962
    1 Норвежская крона 0.2097
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4842
    1 Сингапурский доллар 1.2730
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4169
    1 Турецкая лира 0.4512
    1 Тайваньский доллар 0.0574
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0602
    100 Японских йен 1.5140
    1 Новозеландский доллар 1.2192
    Золото (1 унция) 2228,1851
    Серебро (1 унция) 28,7904
    Платина (1 унция) 1632,5465
    Палладий (1 унция) 1864,3722
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