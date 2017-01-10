Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2017)

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,28% - до 1,8624 маната. Курс рубля снизился на 0,67% - до 0,0296 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7742 1 Евро 1.8624 1 Российский рубль 0.0296 1 Австралийский доллар 1.3085 1 Аргентинское песо 0.1117 1 Белорусский рубль 0.9052 1 Бразильский реал 0.5550 1 Дирхам ОАЭ 0.4830 1 Южноафриканский рэнд 0.1303 100 Вон Республики Корея 0.1483 1 Чешская крона 0.0697 100 Чилийских песо 0.2644 1 Китайский юань 0.2562 1 Датская крона 0.2532 1 Грузинский лари 0.6469 1 Гонконгский доллар 0.2288 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.1553 100 Индонезийских рупий 0.0133 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1967 1 Швейцарский франк 1.7525 1 Израильский шекель 0.4617 1 Канадский доллар 1.3426 1 Кувейтский динар 5.7990 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0255 100 Ливанских фунтов 0.1177 1 Малазийский ринггит 0.3965 1 Мексиканское песо 0.0829 1 Молдавский лей 0.0884 1 Египетский фунт 0.0966 1 Норвежская крона 0.2083 100 Узбекских сум 0.0554 1 Польский злотый 0.4295 1 Сингапурский доллар 1.2376 1 Саудовский риал 0.4731 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3845 1 Турецкая лира 0.4776 1 Тайваньский доллар 0.0556 1 Таджикский сомони 0.2249 1 Новый туркменский манат 0.5076 1 Украинская гривна 0.0658 100 Японских йен 1.5366 1 Новозеландский доллар 1.2476 Золото (1 унция) 2090,8947 Серебро (1 унция) 29,4517 Платина (1 унция) 1731,6192 Палладий (1 унция) 1348,3920