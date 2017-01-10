Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2017)

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,28% - до 1,8624 маната. Курс рубля снизился на 0,67% - до 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7742
|1 Евро
|1.8624
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3085
|1 Аргентинское песо
|0.1117
|1 Белорусский рубль
|0.9052
|1 Бразильский реал
|0.5550
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4830
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1303
|100 Вон Республики Корея
|0.1483
|1 Чешская крона
|0.0697
|100 Чилийских песо
|0.2644
|1 Китайский юань
|0.2562
|1 Датская крона
|0.2532
|1 Грузинский лари
|0.6469
|1 Гонконгский доллар
|0.2288
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1553
|100 Индонезийских рупий
|0.0133
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1967
|1 Швейцарский франк
|1.7525
|1 Израильский шекель
|0.4617
|1 Канадский доллар
|1.3426
|1 Кувейтский динар
|5.7990
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0255
|100 Ливанских фунтов
|0.1177
|1 Малазийский ринггит
|0.3965
|1 Мексиканское песо
|0.0829
|1 Молдавский лей
|0.0884
|1 Египетский фунт
|0.0966
|1 Норвежская крона
|0.2083
|100 Узбекских сум
|0.0554
|1 Польский злотый
|0.4295
|1 Сингапурский доллар
|1.2376
|1 Саудовский риал
|0.4731
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3845
|1 Турецкая лира
|0.4776
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.2249
|1 Новый туркменский манат
|0.5076
|1 Украинская гривна
|0.0658
|100 Японских йен
|1.5366
|1 Новозеландский доллар
|1.2476
|Золото (1 унция)
|2090,8947
|Серебро (1 унция)
|29,4517
|Платина (1 унция)
|1731,6192
|Палладий (1 унция)
|1348,3920
Tural İbadlıАвтор новости
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