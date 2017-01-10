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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2017)

    1 Доллар США - 1,7742 маната

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,28% - до 1,8624 маната. Курс рубля снизился на 0,67% - до 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7742
    1 Евро 1.8624
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.3085
    1 Аргентинское песо 0.1117
    1 Белорусский рубль 0.9052
    1 Бразильский реал 0.5550
    1 Дирхам ОАЭ 0.4830
    1 Южноафриканский рэнд 0.1303
    100 Вон Республики Корея 0.1483
    1 Чешская крона 0.0697
    100 Чилийских песо 0.2644
    1 Китайский юань 0.2562
    1 Датская крона 0.2532
    1 Грузинский лари 0.6469
    1 Гонконгский доллар 0.2288
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.1553
    100 Индонезийских рупий 0.0133
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1967
    1 Швейцарский франк 1.7525
    1 Израильский шекель 0.4617
    1 Канадский доллар 1.3426
    1 Кувейтский динар 5.7990
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0255
    100 Ливанских фунтов 0.1177
    1 Малазийский ринггит 0.3965
    1 Мексиканское песо 0.0829
    1 Молдавский лей 0.0884
    1 Египетский фунт 0.0966
    1 Норвежская крона 0.2083
    100 Узбекских сум 0.0554
    1 Польский злотый 0.4295
    1 Сингапурский доллар 1.2376
    1 Саудовский риал 0.4731
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3845
    1 Турецкая лира 0.4776
    1 Тайваньский доллар 0.0556
    1 Таджикский сомони 0.2249
    1 Новый туркменский манат 0.5076
    1 Украинская гривна 0.0658
    100 Японских йен 1.5366
    1 Новозеландский доллар 1.2476
    Золото (1 унция) 2090,8947
    Серебро (1 унция) 29,4517
    Платина (1 унция) 1731,6192
    Палладий (1 унция) 1348,3920
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