​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2016)

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,04% и составил 1, 5120 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,38% и составил 1,7070 маната. Курс рубля упал на 0,43% и составил 0,0230 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5120 1 Евро 1.7070 1 Российский рубль 0.0230 1 Австралийский доллар 1.1185 1 Аргентинское песо 0.1096 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4342 1 Дирхам ОАЭ 0.4117 1 Южноафриканский рэнд 0.0996 100 Вон Республики Корея 0.1290 1 Чешская крона 0.0632 100 Чилийских песо 0.2208 1 Китайский юань 0.2295 1 Датская крона 0.2296 1 Грузинский лари 0.7075 1 Гонконгский доллар 0.1948 1 Индийская рупия 0.0225 1 Английский фунт стерлингов 2.1445 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1832 1 Швейцарский франк 1.5689 1 Израильский шекель 0.3917 1 Канадский доллар 1.1788 1 Кувейтский динар 5.0181 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0223 100 Ливанских фунтов 0.0999 1 Малазийский ринггит 0.3700 1 Мексиканское песо 0.0801 1 Молдавский лей 0.0764 1 Египетский фунт 0.1712 1 Норвежская крона 0.1826 100 Узбекских сум 0.0516 1 Польский злотый 0.3867 1 Сингапурский доллар 1.1172 1 Саудовский риал 0.4032 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1289 1 Турецкая лира 0.5173 1 Тайваньский доллар 0.0467 1 Таджикский сомони 0.1921 1 Новый туркменский манат 0.4320 1 Украинская гривна 0.0602 100 Японских йен 1.4285 1 Новозеландский доллар 1.0629 Золото (1 унция) 1936,5242 Серебро (1 унция) 26,1841 Платина (1 унция) 1496,9102 Палладий (1 унция) 821,1294