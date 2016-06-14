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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2016)

    1 доллар США - 1,5120 маната

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,04% и составил 1, 5120 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,38% и составил 1,7070 маната. Курс рубля упал на 0,43% и составил 0,0230 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5120
    1 Евро 1.7070
    1 Российский рубль 0.0230
    1 Австралийский доллар 1.1185
    1 Аргентинское песо 0.1096
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4342
    1 Дирхам ОАЭ 0.4117
    1 Южноафриканский рэнд 0.0996
    100 Вон Республики Корея 0.1290
    1 Чешская крона 0.0632
    100 Чилийских песо 0.2208
    1 Китайский юань 0.2295
    1 Датская крона 0.2296
    1 Грузинский лари 0.7075
    1 Гонконгский доллар 0.1948
    1 Индийская рупия 0.0225
    1 Английский фунт стерлингов 2.1445
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1832
    1 Швейцарский франк 1.5689
    1 Израильский шекель 0.3917
    1 Канадский доллар 1.1788
    1 Кувейтский динар 5.0181
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0223
    100 Ливанских фунтов 0.0999
    1 Малазийский ринггит 0.3700
    1 Мексиканское песо 0.0801
    1 Молдавский лей 0.0764
    1 Египетский фунт 0.1712
    1 Норвежская крона 0.1826
    100 Узбекских сум 0.0516
    1 Польский злотый 0.3867
    1 Сингапурский доллар 1.1172
    1 Саудовский риал 0.4032
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1289
    1 Турецкая лира 0.5173
    1 Тайваньский доллар 0.0467
    1 Таджикский сомони 0.1921
    1 Новый туркменский манат 0.4320
    1 Украинская гривна 0.0602
    100 Японских йен 1.4285
    1 Новозеландский доллар 1.0629
    Золото (1 унция) 1936,5242
    Серебро (1 унция) 26,1841
    Платина (1 унция) 1496,9102
    Палладий (1 унция) 821,1294

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