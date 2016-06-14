​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2016)

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,04% и составил 1, 5120 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,38% и составил 1,7070 маната. Курс рубля упал на 0,43% и составил 0,0230 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5120
|1 Евро
|1.7070
|1 Российский рубль
|0.0230
|1 Австралийский доллар
|1.1185
|1 Аргентинское песо
|0.1096
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4342
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4117
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0996
|100 Вон Республики Корея
|0.1290
|1 Чешская крона
|0.0632
|100 Чилийских песо
|0.2208
|1 Китайский юань
|0.2295
|1 Датская крона
|0.2296
|1 Грузинский лари
|0.7075
|1 Гонконгский доллар
|0.1948
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1445
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1832
|1 Швейцарский франк
|1.5689
|1 Израильский шекель
|0.3917
|1 Канадский доллар
|1.1788
|1 Кувейтский динар
|5.0181
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0223
|100 Ливанских фунтов
|0.0999
|1 Малазийский ринггит
|0.3700
|1 Мексиканское песо
|0.0801
|1 Молдавский лей
|0.0764
|1 Египетский фунт
|0.1712
|1 Норвежская крона
|0.1826
|100 Узбекских сум
|0.0516
|1 Польский злотый
|0.3867
|1 Сингапурский доллар
|1.1172
|1 Саудовский риал
|0.4032
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1289
|1 Турецкая лира
|0.5173
|1 Тайваньский доллар
|0.0467
|1 Таджикский сомони
|0.1921
|1 Новый туркменский манат
|0.4320
|1 Украинская гривна
|0.0602
|100 Японских йен
|1.4285
|1 Новозеландский доллар
|1.0629
|Золото (1 унция)
|1936,5242
|Серебро (1 унция)
|26,1841
|Платина (1 унция)
|1496,9102
|Палладий (1 унция)
|821,1294
Tural İbadlıАвтор новости
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