Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2017)

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 1% и составил 1,8045 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,28% - до 1,9201 маната. Курс рубля вырос на 0,67% - до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.8045
|1 Евро
|1.9201
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3530
|1 Аргентинское песо
|0.1137
|1 Белорусский рубль
|0.9237
|1 Бразильский реал
|0.5566
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4913
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1328
|100 Вон Республики Корея
|0.1532
|1 Чешская крона
|0.0711
|100 Чилийских песо
|0.2724
|1 Китайский юань
|0.2619
|1 Датская крона
|0.2582
|1 Грузинский лари
|0.6739
|1 Гонконгский доллар
|0.2327
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1795
|100 Индонезийских рупий
|0.0135
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2021
|1 Швейцарский франк
|1.7888
|1 Израильский шекель
|0.4720
|1 Канадский доллар
|1.3732
|1 Кувейтский динар
|5.9067
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0260
|100 Ливанских фунтов
|0.1197
|1 Малазийский ринггит
|0.4041
|1 Мексиканское песо
|0.0835
|1 Молдавский лей
|0.0899
|1 Египетский фунт
|0.0954
|1 Норвежская крона
|0.2121
|100 Узбекских сум
|0.0555
|1 Польский злотый
|0.4389
|1 Сингапурский доллар
|1.2650
|1 Саудовский риал
|0.4812
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4383
|1 Турецкая лира
|0.4756
|1 Тайваньский доллар
|0.0571
|1 Таджикский сомони
|0.2287
|1 Новый туркменский манат
|0.5163
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.5846
|1 Новозеландский доллар
|1.2866
|Золото (1 унция)
|2170,8135
|Серебро (1 унция)
|30,4293
|Платина (1 унция)
|1775,6280
|Палладий (1 унция)
|1344,3525
Tural İbadlıАвтор новости
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