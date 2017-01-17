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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2017)

    1 доллар США - 1,8045 маната

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 1% и составил 1,8045 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,28% - до 1,9201 маната. Курс рубля вырос на 0,67% - до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.8045
    1 Евро 1.9201
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3530
    1 Аргентинское песо 0.1137
    1 Белорусский рубль 0.9237
    1 Бразильский реал 0.5566
    1 Дирхам ОАЭ 0.4913
    1 Южноафриканский рэнд 0.1328
    100 Вон Республики Корея 0.1532
    1 Чешская крона 0.0711
    100 Чилийских песо 0.2724
    1 Китайский юань 0.2619
    1 Датская крона 0.2582
    1 Грузинский лари 0.6739
    1 Гонконгский доллар 0.2327
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1795
    100 Индонезийских рупий 0.0135
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2021
    1 Швейцарский франк 1.7888
    1 Израильский шекель 0.4720
    1 Канадский доллар 1.3732
    1 Кувейтский динар 5.9067
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0260
    100 Ливанских фунтов 0.1197
    1 Малазийский ринггит 0.4041
    1 Мексиканское песо 0.0835
    1 Молдавский лей 0.0899
    1 Египетский фунт 0.0954
    1 Норвежская крона 0.2121
    100 Узбекских сум 0.0555
    1 Польский злотый 0.4389
    1 Сингапурский доллар 1.2650
    1 Саудовский риал 0.4812
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4383
    1 Турецкая лира 0.4756
    1 Тайваньский доллар 0.0571
    1 Таджикский сомони 0.2287
    1 Новый туркменский манат 0.5163
    1 Украинская гривна 0.0651
    100 Японских йен 1.5846
    1 Новозеландский доллар 1.2866
    Золото (1 унция) 2170,8135
    Серебро (1 унция) 30,4293
    Платина (1 унция) 1775,6280
    Палладий (1 унция) 1344,3525
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