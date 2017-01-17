Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2017)

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 1% и составил 1,8045 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,28% - до 1,9201 маната. Курс рубля вырос на 0,67% - до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.8045 1 Евро 1.9201 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.3530 1 Аргентинское песо 0.1137 1 Белорусский рубль 0.9237 1 Бразильский реал 0.5566 1 Дирхам ОАЭ 0.4913 1 Южноафриканский рэнд 0.1328 100 Вон Республики Корея 0.1532 1 Чешская крона 0.0711 100 Чилийских песо 0.2724 1 Китайский юань 0.2619 1 Датская крона 0.2582 1 Грузинский лари 0.6739 1 Гонконгский доллар 0.2327 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1795 100 Индонезийских рупий 0.0135 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2021 1 Швейцарский франк 1.7888 1 Израильский шекель 0.4720 1 Канадский доллар 1.3732 1 Кувейтский динар 5.9067 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0260 100 Ливанских фунтов 0.1197 1 Малазийский ринггит 0.4041 1 Мексиканское песо 0.0835 1 Молдавский лей 0.0899 1 Египетский фунт 0.0954 1 Норвежская крона 0.2121 100 Узбекских сум 0.0555 1 Польский злотый 0.4389 1 Сингапурский доллар 1.2650 1 Саудовский риал 0.4812 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4383 1 Турецкая лира 0.4756 1 Тайваньский доллар 0.0571 1 Таджикский сомони 0.2287 1 Новый туркменский манат 0.5163 1 Украинская гривна 0.0651 100 Японских йен 1.5846 1 Новозеландский доллар 1.2866 Золото (1 унция) 2170,8135 Серебро (1 унция) 30,4293 Платина (1 унция) 1775,6280 Палладий (1 унция) 1344,3525