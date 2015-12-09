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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2015)

    1 доллар - 1,0496 манат

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0496 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% и составил 1,1453 маната.

    Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0152 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0496
    1 Евро 1.1453
    1 Российский рубль 0.0152
    1 Австралийский доллар 0.7578
    1 Аргентинское песо 0.1082
    100 Белорусских рублей 0.0057
    1 Бразильский реал 0.2750
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0720
    100 Вон Республики Корея 0.0892
    1 Чешская крона 0.0424
    100 Чилийских песо 0.1489
    1 Китайский юань 0.1634
    1 Датская крона 0.1535
    1 Грузинский лари 0.4423
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0157
    1 Английский Фунт стерлинг 1.5757
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1235
    1 Швейцарский франк 1.0576
    1 Израильский шекель 0.2719
    1 Канадский доллар 0.7736
    1 Кувейтский динар 3.4572
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0144
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2462
    1 Мексиканское песо 0.0617
    1 Молдавский лей 0.0530
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1200
    100 Узбекских сум 0.0382
    1 Польский злотый 0.2636
    1 Сингапурский доллар 0.7476
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4528
    1 Турецкая лира 0.3609
    1 Тайваньский доллар 0.0320
    1 Таджикский сомони 0.1552
    1 Новый Туркменский манат 0.3087
    1 Украинская гривна 0.0461
    100 Японских йен 0.8554
    1 Новозеландский доллар 0.6954
    Золото (1 унция) 1125,2762
    Серебро (1 унция) 14,8928
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