Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2015)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0496 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% и составил 1,1453 маната.

Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0152 маната.