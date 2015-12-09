Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2015)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0496 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% и составил 1,1453 маната.
Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0152 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0496
|1 Евро
|1.1453
|1 Российский рубль
|0.0152
|1 Австралийский доллар
|0.7578
|1 Аргентинское песо
|0.1082
|100 Белорусских рублей
|0.0057
|1 Бразильский реал
|0.2750
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0720
|100 Вон Республики Корея
|0.0892
|1 Чешская крона
|0.0424
|100 Чилийских песо
|0.1489
|1 Китайский юань
|0.1634
|1 Датская крона
|0.1535
|1 Грузинский лари
|0.4423
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0157
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.5757
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1235
|1 Швейцарский франк
|1.0576
|1 Израильский шекель
|0.2719
|1 Канадский доллар
|0.7736
|1 Кувейтский динар
|3.4572
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0144
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2462
|1 Мексиканское песо
|0.0617
|1 Молдавский лей
|0.0530
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1200
|100 Узбекских сум
|0.0382
|1 Польский злотый
|0.2636
|1 Сингапурский доллар
|0.7476
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4528
|1 Турецкая лира
|0.3609
|1 Тайваньский доллар
|0.0320
|1 Таджикский сомони
|0.1552
|1 Новый Туркменский манат
|0.3087
|1 Украинская гривна
|0.0461
|100 Японских йен
|0.8554
|1 Новозеландский доллар
|0.6954
|Золото (1 унция)
|1125,2762
|Серебро (1 унция)
|14,8928
Tural İbadlıАвтор новости
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