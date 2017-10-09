Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2017)

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,31% - до 1,9953 маната, курс рубля снизился - на 0,62%, до 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9953 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.3198 1 Аргентинское песо 0.0975 1 Белорусский рубль 0.8637 1 Бразильский реал 0.5388 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1239 100 Вон Республики Корея 0.1484 1 Чешская крона 0.0771 100 Чилийских песо 0.2688 1 Китайский юань 0.2562 1 Датская крона 0.2681 1 Грузинский лари 0.6871 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.2267 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2094 1 Швейцарский франк 1.7381 1 Израильский шекель 0.4829 1 Канадский доллар 1.3558 1 Кувейтский динар 5.6237 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.4017 1 Мексиканское песо 0.0915 1 Молдавский лей 0.0968 1 Египетский фунт 0.0962 1 Норвежская крона 0.2127 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4628 1 Сингапурский доллар 1.2465 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3903 1 Турецкая лира 0.4581 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1935 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.5101 1 Новозеландский доллар 1.2026 Золото (1 унция) 2180,9826 Серебро (1 унция) 28,8179 Платина (1 унция) 1565,7397 Палладий (1 унция) 1577,4031