Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2017)

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,31% - до 1,9953 маната, курс рубля снизился - на 0,62%, до 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9953
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.3198
|1 Аргентинское песо
|0.0975
|1 Белорусский рубль
|0.8637
|1 Бразильский реал
|0.5388
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1239
|100 Вон Республики Корея
|0.1484
|1 Чешская крона
|0.0771
|100 Чилийских песо
|0.2688
|1 Китайский юань
|0.2562
|1 Датская крона
|0.2681
|1 Грузинский лари
|0.6871
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2267
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2094
|1 Швейцарский франк
|1.7381
|1 Израильский шекель
|0.4829
|1 Канадский доллар
|1.3558
|1 Кувейтский динар
|5.6237
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.4017
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.0968
|1 Египетский фунт
|0.0962
|1 Норвежская крона
|0.2127
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4628
|1 Сингапурский доллар
|1.2465
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3903
|1 Турецкая лира
|0.4581
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1935
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.5101
|1 Новозеландский доллар
|1.2026
|Золото (1 унция)
|2180,9826
|Серебро (1 унция)
|28,8179
|Платина (1 унция)
|1565,7397
|Палладий (1 унция)
|1577,4031
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook