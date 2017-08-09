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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7007 маната

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7007 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,63% - до 1,9965 маната. Курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0284 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7007
    1 Евро 1.9965
    1 Российский рубль 0.0284
    1 Австралийский доллар 1.3390
    1 Аргентинское песо 0.0960
    1 Белорусский рубль 0.8709
    1 Бразильский реал 0.5440
    1 Дирхам ОАЭ 0.4630
    1 Южноафриканский рэнд 0.1269
    100 Вон Республики Корея 0.1498
    1 Чешская крона 0.0763
    100 Чилийских песо 0.2623
    1 Китайский юань 0.2541
    1 Датская крона 0.2683
    1 Грузинский лари 0.7116
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0267
    1 Английский фунт стерлингов 2.2085
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2077
    1 Швейцарский франк 1.7586
    1 Израильский шекель 0.4715
    1 Канадский доллар 1.3406
    1 Кувейтский динар 5.6319
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3967
    1 Мексиканское песо 0.0950
    1 Молдавский лей 0.0954
    1 Египетский фунт 0.0958
    1 Норвежская крона 0.2131
    100 Узбекских сум 0.0412
    1 Польский злотый 0.4682
    1 Сингапурский доллар 1.2470
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3995
    1 Турецкая лира 0.4814
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4859
    1 Украинская гривна 0.0661
    100 Японских йен 1.5469
    1 Новозеландский доллар 1.2445
    Золото (1 унция) 2151,0198
    Серебро (1 унция) 28,1466
    Платина (1 унция) 1657,1536
    Палладий (1 унция) 1527,8749
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