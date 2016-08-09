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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2016)

    1 доллар США - 1,6005 маната

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату не изменился и составил 1,6005 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,7738 маната. Курс рубля повысился на 1,23% и составил 0,0247 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6005
    1 Евро 1.7738
    1 Российский рубль 0.0247
    1 Австралийский доллар 1.2214
    1 Аргентинское песо 0.1092
    1 Белорусский рубль 0.8135
    1 Бразильский реал 0.5048
    1 Дирхам ОАЭ 0.4358
    1 Южноафриканский рэнд 0.1176
    100 Вон Республики Корея 0.1447
    1 Чешская крона 0.0656
    100 Чилийских песо 0.2438
    1 Китайский юань 0.2402
    1 Датская крона 0.2385
    1 Грузинский лари 0.6811
    1 Гонконгский доллар 0.2063
    1 Индийская рупия 0.0239
    1 Английский фунт стерлингов 2.0805
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1864
    1 Швейцарский франк 1.6277
    1 Израильский шекель 0.4189
    1 Канадский доллар 1.2142
    1 Кувейтский динар 5.2970
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0233
    100 Ливанских фунтов 0.1062
    1 Малазийский ринггит 0.3969
    1 Мексиканское песо 0.0862
    1 Молдавский лей 0.0812
    1 Египетский фунт 0.1802
    1 Норвежская крона 0.1887
    100 Узбекских сум 0.0540
    1 Польский злотый 0.4155
    1 Сингапурский доллар 1.1872
    1 Саудовский риал 0.4268
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2280
    1 Турецкая лира 0.5366
    1 Тайваньский доллар 0.0509
    1 Таджикский сомони 0.2035
    1 Новый туркменский манат 0.4567
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.5637
    1 Новозеландский доллар 1.1412
    Золото (1 унция) 2139,5484
    Серебро (1 унция) 31,5459
    Платина (1 унция) 1838,9745
    Палладий (1 унция) 1112,3475
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