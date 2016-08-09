Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2016)

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату не изменился и составил 1,6005 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,7738 маната. Курс рубля повысился на 1,23% и составил 0,0247 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6005
|1 Евро
|1.7738
|1 Российский рубль
|0.0247
|1 Австралийский доллар
|1.2214
|1 Аргентинское песо
|0.1092
|1 Белорусский рубль
|0.8135
|1 Бразильский реал
|0.5048
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4358
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1176
|100 Вон Республики Корея
|0.1447
|1 Чешская крона
|0.0656
|100 Чилийских песо
|0.2438
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2385
|1 Грузинский лари
|0.6811
|1 Гонконгский доллар
|0.2063
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0805
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1864
|1 Швейцарский франк
|1.6277
|1 Израильский шекель
|0.4189
|1 Канадский доллар
|1.2142
|1 Кувейтский динар
|5.2970
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1062
|1 Малазийский ринггит
|0.3969
|1 Мексиканское песо
|0.0862
|1 Молдавский лей
|0.0812
|1 Египетский фунт
|0.1802
|1 Норвежская крона
|0.1887
|100 Узбекских сум
|0.0540
|1 Польский злотый
|0.4155
|1 Сингапурский доллар
|1.1872
|1 Саудовский риал
|0.4268
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2280
|1 Турецкая лира
|0.5366
|1 Тайваньский доллар
|0.0509
|1 Таджикский сомони
|0.2035
|1 Новый туркменский манат
|0.4567
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5637
|1 Новозеландский доллар
|1.1412
|Золото (1 унция)
|2139,5484
|Серебро (1 унция)
|31,5459
|Платина (1 унция)
|1838,9745
|Палладий (1 унция)
|1112,3475
Tural İbadlıАвтор новости
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