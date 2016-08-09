Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2016)

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату не изменился и составил 1,6005 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,7738 маната. Курс рубля повысился на 1,23% и составил 0,0247 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6005 1 Евро 1.7738 1 Российский рубль 0.0247 1 Австралийский доллар 1.2214 1 Аргентинское песо 0.1092 1 Белорусский рубль 0.8135 1 Бразильский реал 0.5048 1 Дирхам ОАЭ 0.4358 1 Южноафриканский рэнд 0.1176 100 Вон Республики Корея 0.1447 1 Чешская крона 0.0656 100 Чилийских песо 0.2438 1 Китайский юань 0.2402 1 Датская крона 0.2385 1 Грузинский лари 0.6811 1 Гонконгский доллар 0.2063 1 Индийская рупия 0.0239 1 Английский фунт стерлингов 2.0805 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1864 1 Швейцарский франк 1.6277 1 Израильский шекель 0.4189 1 Канадский доллар 1.2142 1 Кувейтский динар 5.2970 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1062 1 Малазийский ринггит 0.3969 1 Мексиканское песо 0.0862 1 Молдавский лей 0.0812 1 Египетский фунт 0.1802 1 Норвежская крона 0.1887 100 Узбекских сум 0.0540 1 Польский злотый 0.4155 1 Сингапурский доллар 1.1872 1 Саудовский риал 0.4268 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2280 1 Турецкая лира 0.5366 1 Тайваньский доллар 0.0509 1 Таджикский сомони 0.2035 1 Новый туркменский манат 0.4567 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.5637 1 Новозеландский доллар 1.1412 Золото (1 унция) 2139,5484 Серебро (1 унция) 31,5459 Платина (1 унция) 1838,9745 Палладий (1 унция) 1112,3475