Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2018)

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,82%, до 2,0933 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0933
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.3247
|1 Аргентинское песо
|0.0835
|1 Белорусский рубль
|0.8676
|1 Бразильский реал
|0.5208
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1428
|100 Вон Республики Корея
|0.1592
|1 Чешская крона
|0.0824
|100 Чилийских песо
|0.2805
|1 Китайский юань
|0.2680
|1 Датская крона
|0.2811
|1 Грузинский лари
|0.6944
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3459
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2056
|1 Швейцарский франк
|1.7853
|1 Израильский шекель
|0.4912
|1 Канадский доллар
|1.3182
|1 Кувейтский динар
|5.6604
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4344
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.1023
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.2169
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4980
|1 Сингапурский доллар
|1.2899
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4700
|1 Турецкая лира
|0.4443
|1 Тайваньский доллар
|0.0580
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5944
|1 Новозеландский доллар
|1.2355
|Золото (1 унция)
|2240,7955
|Серебро (1 унция)
|27.9375
|Платина (1 унция)
|1618,4935
|Палладий (1 унция)
|1660,4580
Tural İbadlıАвтор новости
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