​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2016)

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,76% и составил 1,6228 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,61% и составил 1,7807 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,45% и составил 0,0224 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6228 1 Евро 1.7807 1 Российский рубль 0.0224 1 Австралийский доллар 2,2052 1 Аргентинское песо 0.1050 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4320 1 Дирхам ОАЭ 0.4418 1 Южноафриканский рэнд 0.1050 100 Вон Республики Корея 0.1335 1 Чешская крона 0.0658 100 Чилийских песо 0.2373 1 Китайский юань 0.2491 1 Датская крона 0.2386 1 Грузинский лари 0.6591 1 Гонконгский доллар 0.2090 1 Индийская рупия 0.0241 1 Английский фунт стерлингов 2.3017 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0054 1 Шведская крона 0.1907 1 Швейцарский франк 1.6256 1 Израильский шекель 0.4155 1 Канадский доллар 1.2077 1 Кувейтский динар 5.3989 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0216 100 Ливанских фунтов 0.1076 1 Малазийский ринггит 0.3928 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.0813 1 Египетский фунт 0.2073 1 Норвежская крона 0.1891 100 Узбекских сум 0.0568 1 Польский злотый 0.4121 1 Сингапурский доллар 1.1699 1 Саудовский риал 0.4327 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2571 1 Турецкая лира 0.5562 1 Тайваньский доллар 0.0493 1 Таджикский сомони 0.2061 1 Новый туркменский манат 0.4780 1 Украинская гривна 0.0618 100 Японских йен 1.4417 1 Новозеландский доллар 1.0913 Золото (1 унция) 2056,0876 Серебро (1 унция) 24,7071 Платина (1 унция) 1630,9140 Палладий (1 унция) 933,1100