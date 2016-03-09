​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2016)

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,76% и составил 1,6228 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,61% и составил 1,7807 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,45% и составил 0,0224 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6228
|1 Евро
|1.7807
|1 Российский рубль
|0.0224
|1 Австралийский доллар
|2,2052
|1 Аргентинское песо
|0.1050
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4320
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4418
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1050
|100 Вон Республики Корея
|0.1335
|1 Чешская крона
|0.0658
|100 Чилийских песо
|0.2373
|1 Китайский юань
|0.2491
|1 Датская крона
|0.2386
|1 Грузинский лари
|0.6591
|1 Гонконгский доллар
|0.2090
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3017
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0054
|1 Шведская крона
|0.1907
|1 Швейцарский франк
|1.6256
|1 Израильский шекель
|0.4155
|1 Канадский доллар
|1.2077
|1 Кувейтский динар
|5.3989
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0216
|100 Ливанских фунтов
|0.1076
|1 Малазийский ринггит
|0.3928
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.0813
|1 Египетский фунт
|0.2073
|1 Норвежская крона
|0.1891
|100 Узбекских сум
|0.0568
|1 Польский злотый
|0.4121
|1 Сингапурский доллар
|1.1699
|1 Саудовский риал
|0.4327
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2571
|1 Турецкая лира
|0.5562
|1 Тайваньский доллар
|0.0493
|1 Таджикский сомони
|0.2061
|1 Новый туркменский манат
|0.4780
|1 Украинская гривна
|0.0618
|100 Японских йен
|1.4417
|1 Новозеландский доллар
|1.0913
|Золото (1 унция)
|2056,0876
|Серебро (1 унция)
|24,7071
|Платина (1 унция)
|1630,9140
|Палладий (1 унция)
|933,1100
Tural İbadlıАвтор новости
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