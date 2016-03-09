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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2016)

    1 доллар США - 1,6228 маната

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,76% и составил 1,6228 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,61% и составил 1,7807 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,45% и составил 0,0224 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6228
    1 Евро 1.7807
    1 Российский рубль 0.0224
    1 Австралийский доллар 2,2052
    1 Аргентинское песо 0.1050
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4320
    1 Дирхам ОАЭ 0.4418
    1 Южноафриканский рэнд 0.1050
    100 Вон Республики Корея 0.1335
    1 Чешская крона 0.0658
    100 Чилийских песо 0.2373
    1 Китайский юань 0.2491
    1 Датская крона 0.2386
    1 Грузинский лари 0.6591
    1 Гонконгский доллар 0.2090
    1 Индийская рупия 0.0241
    1 Английский фунт стерлингов 2.3017
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0054
    1 Шведская крона 0.1907
    1 Швейцарский франк 1.6256
    1 Израильский шекель 0.4155
    1 Канадский доллар 1.2077
    1 Кувейтский динар 5.3989
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0216
    100 Ливанских фунтов 0.1076
    1 Малазийский ринггит 0.3928
    1 Мексиканское песо 0.0905
    1 Молдавский лей 0.0813
    1 Египетский фунт 0.2073
    1 Норвежская крона 0.1891
    100 Узбекских сум 0.0568
    1 Польский злотый 0.4121
    1 Сингапурский доллар 1.1699
    1 Саудовский риал 0.4327
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2571
    1 Турецкая лира 0.5562
    1 Тайваньский доллар 0.0493
    1 Таджикский сомони 0.2061
    1 Новый туркменский манат 0.4780
    1 Украинская гривна 0.0618
    100 Японских йен 1.4417
    1 Новозеландский доллар 1.0913
    Золото (1 унция) 2056,0876
    Серебро (1 унция) 24,7071
    Платина (1 унция) 1630,9140
    Палладий (1 унция) 933,1100

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