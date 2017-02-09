 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2017)

    1 доллар США - 1,8252 маната

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8252 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,9507 маната. Курс рубля повысился на 0,65% - до 0,0309 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.8252
    1 Евро 1.9507
    1 Российский рубль 0.0309
    1 Австралийский доллар 1.3916
    1 Аргентинское песо 0.1166
    1 Белорусский рубль 0.9514
    1 Бразильский реал 0.5855
    1 Дирхам ОАЭ 0.4969
    1 Южноафриканский рэнд 0.1359
    100 Вон Республики Корея 0.1595
    1 Чешская крона 0.0722
    100 Чилийских песо 0.2814
    1 Китайский юань 0.2657
    1 Датская крона 0.2624
    1 Грузинский лари 0.6894
    1 Гонконгский доллар 0.2352
    1 Индийская рупия 0.0272
    1 Английский фунт стерлингов 2.2844
    100 Индонезийских рупий 0.0137
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2064
    1 Швейцарский франк 1.8330
    1 Израильский шекель 0.4871
    1 Канадский доллар 1.3875
    1 Кувейтский динар 5.9754
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0263
    100 Ливанских фунтов 0.1210
    1 Малазийский ринггит 0.4112
    1 Мексиканское песо 0.0891
    1 Молдавский лей 0.0917
    1 Египетский фунт 0.1014
    1 Норвежская крона 0.2192
    100 Узбекских сум 0.0555
    1 Польский злотый 0.4521
    1 Сингапурский доллар 1.2883
    1 Саудовский риал 0.4866
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4752
    1 Турецкая лира 0.4908
    1 Тайваньский доллар 0.0589
    1 Таджикский сомони 0.2300
    1 Новый туркменский манат 0.5222
    1 Украинская гривна 0.0678
    100 Японских йен 1.6272
    1 Новозеландский доллар 1.3142
    Золото (1 унция) 2267,0809
    Серебро (1 унция) 32,4648
    Платина (1 унция) 1854,4032
    Палладий (1 унция) 1403,5788
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi