Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2017)

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8252 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,9507 маната. Курс рубля повысился на 0,65% - до 0,0309 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.8252 1 Евро 1.9507 1 Российский рубль 0.0309 1 Австралийский доллар 1.3916 1 Аргентинское песо 0.1166 1 Белорусский рубль 0.9514 1 Бразильский реал 0.5855 1 Дирхам ОАЭ 0.4969 1 Южноафриканский рэнд 0.1359 100 Вон Республики Корея 0.1595 1 Чешская крона 0.0722 100 Чилийских песо 0.2814 1 Китайский юань 0.2657 1 Датская крона 0.2624 1 Грузинский лари 0.6894 1 Гонконгский доллар 0.2352 1 Индийская рупия 0.0272 1 Английский фунт стерлингов 2.2844 100 Индонезийских рупий 0.0137 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2064 1 Швейцарский франк 1.8330 1 Израильский шекель 0.4871 1 Канадский доллар 1.3875 1 Кувейтский динар 5.9754 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0263 100 Ливанских фунтов 0.1210 1 Малазийский ринггит 0.4112 1 Мексиканское песо 0.0891 1 Молдавский лей 0.0917 1 Египетский фунт 0.1014 1 Норвежская крона 0.2192 100 Узбекских сум 0.0555 1 Польский злотый 0.4521 1 Сингапурский доллар 1.2883 1 Саудовский риал 0.4866 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4752 1 Турецкая лира 0.4908 1 Тайваньский доллар 0.0589 1 Таджикский сомони 0.2300 1 Новый туркменский манат 0.5222 1 Украинская гривна 0.0678 100 Японских йен 1.6272 1 Новозеландский доллар 1.3142 Золото (1 унция) 2267,0809 Серебро (1 унция) 32,4648 Платина (1 унция) 1854,4032 Палладий (1 унция) 1403,5788