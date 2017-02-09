Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2017)

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8252 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,9507 маната. Курс рубля повысился на 0,65% - до 0,0309 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.8252
|1 Евро
|1.9507
|1 Российский рубль
|0.0309
|1 Австралийский доллар
|1.3916
|1 Аргентинское песо
|0.1166
|1 Белорусский рубль
|0.9514
|1 Бразильский реал
|0.5855
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4969
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1359
|100 Вон Республики Корея
|0.1595
|1 Чешская крона
|0.0722
|100 Чилийских песо
|0.2814
|1 Китайский юань
|0.2657
|1 Датская крона
|0.2624
|1 Грузинский лари
|0.6894
|1 Гонконгский доллар
|0.2352
|1 Индийская рупия
|0.0272
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2844
|100 Индонезийских рупий
|0.0137
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2064
|1 Швейцарский франк
|1.8330
|1 Израильский шекель
|0.4871
|1 Канадский доллар
|1.3875
|1 Кувейтский динар
|5.9754
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0263
|100 Ливанских фунтов
|0.1210
|1 Малазийский ринггит
|0.4112
|1 Мексиканское песо
|0.0891
|1 Молдавский лей
|0.0917
|1 Египетский фунт
|0.1014
|1 Норвежская крона
|0.2192
|100 Узбекских сум
|0.0555
|1 Польский злотый
|0.4521
|1 Сингапурский доллар
|1.2883
|1 Саудовский риал
|0.4866
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4752
|1 Турецкая лира
|0.4908
|1 Тайваньский доллар
|0.0589
|1 Таджикский сомони
|0.2300
|1 Новый туркменский манат
|0.5222
|1 Украинская гривна
|0.0678
|100 Японских йен
|1.6272
|1 Новозеландский доллар
|1.3142
|Золото (1 унция)
|2267,0809
|Серебро (1 унция)
|32,4648
|Платина (1 унция)
|1854,4032
|Палладий (1 унция)
|1403,5788
Tural İbadlıАвтор новости
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