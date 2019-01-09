Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2019)

Баку. 9января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19%, до 1,9482 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0254 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9482 1 Российский рубль 0.0254 1 Австралийский доллар 1.2161 1 Аргентинское песо 0.0453 1 Белорусский рубль 0.7888 1 Бразильский реал 0.4578 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1219 100 Вон Республики Корея 0.1516 1 Чешская крона 0.0760 100 Чилийских песо 0.2499 1 Китайский юань 0.2486 1 Датская крона 0.2609 1 Грузинский лари 0.6373 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0241 1 Английский фунт стерлингов 2.1663 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1910 1 Швейцарский франк 1.7321 1 Израильский шекель 0.4597 1 Канадский доллар 1.2851 1 Кувейтский динар 5.6091 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4131 1 Мексиканское песо 0.0880 1 Молдавский лей 0.0990 1 Египетский фунт 0.0949 1 Норвежская крона 0.1995 100 Узбекских сум 0.0202 1 Польский злотый 0.4535 1 Сингапурский доллар 1.2526 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3690 1 Турецкая лира 0.3106 1 Тайваньский доллар 0.0552 1 Таджикский сомони 0.1802 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0606 100 Японских йен 1.5616 1 Новозеландский доллар 1.1481 Золото (1 унция) 2179.6805 Серебро (1 унция) 26.5624 Платина (1 унция) 1399.0575 Палладий (1 унция) 2272.9850