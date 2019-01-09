 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2019)

    Баку. 9января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19%, до 1,9482 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0254 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9482
    1 Российский рубль 0.0254
    1 Австралийский доллар 1.2161
    1 Аргентинское песо 0.0453
    1 Белорусский рубль 0.7888
    1 Бразильский реал 0.4578
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1219
    100 Вон Республики Корея 0.1516
    1 Чешская крона 0.0760
    100 Чилийских песо 0.2499
    1 Китайский юань 0.2486
    1 Датская крона 0.2609
    1 Грузинский лари 0.6373
    1 Гонконгский доллар 0.2168
    1 Индийская рупия 0.0241
    1 Английский фунт стерлингов 2.1663
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1910
    1 Швейцарский франк 1.7321
    1 Израильский шекель 0.4597
    1 Канадский доллар 1.2851
    1 Кувейтский динар 5.6091
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0243
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4131
    1 Мексиканское песо 0.0880
    1 Молдавский лей 0.0990
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.1995
    100 Узбекских сум 0.0202
    1 Польский злотый 0.4535
    1 Сингапурский доллар 1.2526
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3690
    1 Турецкая лира 0.3106
    1 Тайваньский доллар 0.0552
    1 Таджикский сомони 0.1802
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0606
    100 Японских йен 1.5616
    1 Новозеландский доллар 1.1481
    Золото (1 унция) 2179.6805
    Серебро (1 унция) 26.5624
    Платина (1 унция) 1399.0575
    Палладий (1 унция) 2272.9850
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi