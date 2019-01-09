Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2019)

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Баку. 9января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19%, до 1,9482 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0254 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9482
|1 Российский рубль
|0.0254
|1 Австралийский доллар
|1.2161
|1 Аргентинское песо
|0.0453
|1 Белорусский рубль
|0.7888
|1 Бразильский реал
|0.4578
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1219
|100 Вон Республики Корея
|0.1516
|1 Чешская крона
|0.0760
|100 Чилийских песо
|0.2499
|1 Китайский юань
|0.2486
|1 Датская крона
|0.2609
|1 Грузинский лари
|0.6373
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1663
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1910
|1 Швейцарский франк
|1.7321
|1 Израильский шекель
|0.4597
|1 Канадский доллар
|1.2851
|1 Кувейтский динар
|5.6091
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4131
|1 Мексиканское песо
|0.0880
|1 Молдавский лей
|0.0990
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.1995
|100 Узбекских сум
|0.0202
|1 Польский злотый
|0.4535
|1 Сингапурский доллар
|1.2526
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3690
|1 Турецкая лира
|0.3106
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1802
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0606
|100 Японских йен
|1.5616
|1 Новозеландский доллар
|1.1481
|Золото (1 унция)
|2179.6805
|Серебро (1 унция)
|26.5624
|Платина (1 унция)
|1399.0575
|Палладий (1 унция)
|2272.9850
Tural İbadlıАвтор новости