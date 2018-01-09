Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2018)

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,48% - до 2,0346 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0346
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.3350
|1 Аргентинское песо
|0.0894
|1 Белорусский рубль
|0.8504
|1 Бразильский реал
|0.5252
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1373
|100 Вон Республики Корея
|0.1598
|1 Чешская крона
|0.0796
|100 Чилийских песо
|0.2809
|1 Китайский юань
|0.2615
|1 Датская крона
|0.2732
|1 Грузинский лари
|0.6577
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0268
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3071
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2073
|1 Швейцарский франк
|1.7397
|1 Израильский шекель
|0.4932
|1 Канадский доллар
|1.3696
|1 Кувейтский динар
|5.6386
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4249
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0995
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2106
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4877
|1 Сингапурский доллар
|1.2762
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4213
|1 Турецкая лира
|0.4543
|1 Тайваньский доллар
|0.0576
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0603
|100 Японских йен
|1.5097
|1 Новозеландский доллар
|1.2200
|Золото (1 унция)
|2242,2704
|Серебро (1 унция)
|29,1108
|Платина (1 унция)
|1642,7216
|Палладий (1 унция)
|1892,7213
Tural İbadlıАвтор новости
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