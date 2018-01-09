Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2018)

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,48% - до 2,0346 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0298 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0346 1 Российский рубль 0.0298 1 Австралийский доллар 1.3350 1 Аргентинское песо 0.0894 1 Белорусский рубль 0.8504 1 Бразильский реал 0.5252 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1373 100 Вон Республики Корея 0.1598 1 Чешская крона 0.0796 100 Чилийских песо 0.2809 1 Китайский юань 0.2615 1 Датская крона 0.2732 1 Грузинский лари 0.6577 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0268 1 Английский фунт стерлингов 2.3071 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2073 1 Швейцарский франк 1.7397 1 Израильский шекель 0.4932 1 Канадский доллар 1.3696 1 Кувейтский динар 5.6386 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4249 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0995 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2106 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4877 1 Сингапурский доллар 1.2762 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4213 1 Турецкая лира 0.4543 1 Тайваньский доллар 0.0576 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0603 100 Японских йен 1.5097 1 Новозеландский доллар 1.2200 Золото (1 унция) 2242,2704 Серебро (1 унция) 29,1108 Платина (1 унция) 1642,7216 Палладий (1 унция) 1892,7213