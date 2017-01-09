Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2017)

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,51% и составил 1,8677 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,33% и составил 0,0298 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7742 1 Евро 1.8677 1 Российский рубль 0.0298 1 Австралийский доллар 1.2969 1 Аргентинское песо 0.1122 1 Белорусский рубль 0.9089 1 Бразильский реал 0.5503 1 Дирхам ОАЭ 0.4830 1 Южноафриканский рэнд 0.1288 100 Вон Республики Корея 0.1469 1 Чешская крона 0.0691 100 Чилийских песо 0.2659 1 Китайский юань 0.2559 1 Датская крона 0.2512 1 Грузинский лари 0.6458 1 Гонконгский доллар 0.2288 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.1701 100 Индонезийских рупий 0.0133 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1957 1 Швейцарский франк 1.7427 1 Израильский шекель 0.4620 1 Канадский доллар 1.3387 1 Кувейтский динар 5.7966 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0256 100 Ливанских фунтов 0.1176 1 Малазийский ринггит 0.3962 1 Мексиканское песо 0.0835 1 Молдавский лей 0.0883 1 Египетский фунт 0.0980 1 Норвежская крона 0.2077 100 Узбекских сум 0.0554 1 Польский злотый 0.4287 1 Сингапурский доллар 1.2295 1 Саудовский риал 0.4730 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3946 1 Турецкая лира 0.4863 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.2257 1 Новый туркменский манат 0.5073 1 Украинская гривна 0.0658 100 Японских йен 1.5102 1 Новозеландский доллар 1.2340 Золото (1 унция) 2086,1931 Серебро (1 унция) 29,1324 Платина (1 унция) 1701,4578 Палладий (1 унция) 1321,7790