 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2017)

    1 доллар США - 1,7742 маната

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,51% и составил 1,8677 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,33% и составил 0,0298 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7742
    1 Евро 1.8677
    1 Российский рубль 0.0298
    1 Австралийский доллар 1.2969
    1 Аргентинское песо 0.1122
    1 Белорусский рубль 0.9089
    1 Бразильский реал 0.5503
    1 Дирхам ОАЭ 0.4830
    1 Южноафриканский рэнд 0.1288
    100 Вон Республики Корея 0.1469
    1 Чешская крона 0.0691
    100 Чилийских песо 0.2659
    1 Китайский юань 0.2559
    1 Датская крона 0.2512
    1 Грузинский лари 0.6458
    1 Гонконгский доллар 0.2288
    1 Индийская рупия 0.0260
    1 Английский фунт стерлингов 2.1701
    100 Индонезийских рупий 0.0133
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1957
    1 Швейцарский франк 1.7427
    1 Израильский шекель 0.4620
    1 Канадский доллар 1.3387
    1 Кувейтский динар 5.7966
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0256
    100 Ливанских фунтов 0.1176
    1 Малазийский ринггит 0.3962
    1 Мексиканское песо 0.0835
    1 Молдавский лей 0.0883
    1 Египетский фунт 0.0980
    1 Норвежская крона 0.2077
    100 Узбекских сум 0.0554
    1 Польский злотый 0.4287
    1 Сингапурский доллар 1.2295
    1 Саудовский риал 0.4730
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3946
    1 Турецкая лира 0.4863
    1 Тайваньский доллар 0.0551
    1 Таджикский сомони 0.2257
    1 Новый туркменский манат 0.5073
    1 Украинская гривна 0.0658
    100 Японских йен 1.5102
    1 Новозеландский доллар 1.2340
    Золото (1 унция) 2086,1931
    Серебро (1 унция) 29,1324
    Платина (1 унция) 1701,4578
    Палладий (1 унция) 1321,7790

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi