Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2017)

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,51% и составил 1,8677 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,33% и составил 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7742
|1 Евро
|1.8677
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.2969
|1 Аргентинское песо
|0.1122
|1 Белорусский рубль
|0.9089
|1 Бразильский реал
|0.5503
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4830
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1288
|100 Вон Республики Корея
|0.1469
|1 Чешская крона
|0.0691
|100 Чилийских песо
|0.2659
|1 Китайский юань
|0.2559
|1 Датская крона
|0.2512
|1 Грузинский лари
|0.6458
|1 Гонконгский доллар
|0.2288
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1701
|100 Индонезийских рупий
|0.0133
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1957
|1 Швейцарский франк
|1.7427
|1 Израильский шекель
|0.4620
|1 Канадский доллар
|1.3387
|1 Кувейтский динар
|5.7966
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0256
|100 Ливанских фунтов
|0.1176
|1 Малазийский ринггит
|0.3962
|1 Мексиканское песо
|0.0835
|1 Молдавский лей
|0.0883
|1 Египетский фунт
|0.0980
|1 Норвежская крона
|0.2077
|100 Узбекских сум
|0.0554
|1 Польский злотый
|0.4287
|1 Сингапурский доллар
|1.2295
|1 Саудовский риал
|0.4730
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3946
|1 Турецкая лира
|0.4863
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.2257
|1 Новый туркменский манат
|0.5073
|1 Украинская гривна
|0.0658
|100 Японских йен
|1.5102
|1 Новозеландский доллар
|1.2340
|Золото (1 унция)
|2086,1931
|Серебро (1 унция)
|29,1324
|Платина (1 унция)
|1701,4578
|Палладий (1 унция)
|1321,7790
Namiq HüseynovАвтор новости
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