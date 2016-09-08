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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2016)

    1 доллар США - 1,6403 маната

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6403 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% - до 1,8454 маната. Курс рубля вырос на 0,39% и составил 0,0256 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6403
    1 Евро 1.8454
    1 Российский рубль 0.0256
    1 Австралийский доллар 1.2598
    1 Аргентинское песо 0.1090
    1 Белорусский рубль 0.8401
    1 Бразильский реал 0.5139
    1 Дирхам ОАЭ 0.4466
    1 Южноафриканский рэнд 0.1169
    100 Вон Республики Корея 0.1500
    1 Чешская крона 0.0683
    100 Чилийских песо 0.2476
    1 Китайский юань 0.2461
    1 Датская крона 0.2479
    1 Грузинский лари 0.7116
    1 Гонконгский доллар 0.2115
    1 Индийская рупия 0.0247
    1 Английский фунт стерлингов 2.1896
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1945
    1 Швейцарский франк 1.6933
    1 Израильский шекель 0.4365
    1 Канадский доллар 1.2744
    1 Кувейтский динар 5.4459
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1089
    1 Малазийский ринггит 0.4046
    1 Мексиканское песо 0.0893
    1 Молдавский лей 0.0830
    1 Египетский фунт 0.1847
    1 Норвежская крона 0.2007
    100 Узбекских сум 0.0550
    1 Польский злотый 0.4270
    1 Сингапурский доллар 1.2176
    1 Саудовский риал 0.4373
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3020
    1 Турецкая лира 0.5589
    1 Тайваньский доллар 0.0524
    1 Таджикский сомони 0.2086
    1 Новый туркменский манат 0.4695
    1 Украинская гривна 0.0615
    100 Японских йен 1.6150
    1 Новозеландский доллар 1.2237
    Золото (1 унция) 2211,6985
    Серебро (1 унция) 32,6174
    Платина (1 унция) 1799,4091
    Палладий (1 унция) 1144,9294

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