Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2016)

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6403 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% - до 1,8454 маната. Курс рубля вырос на 0,39% и составил 0,0256 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6403 1 Евро 1.8454 1 Российский рубль 0.0256 1 Австралийский доллар 1.2598 1 Аргентинское песо 0.1090 1 Белорусский рубль 0.8401 1 Бразильский реал 0.5139 1 Дирхам ОАЭ 0.4466 1 Южноафриканский рэнд 0.1169 100 Вон Республики Корея 0.1500 1 Чешская крона 0.0683 100 Чилийских песо 0.2476 1 Китайский юань 0.2461 1 Датская крона 0.2479 1 Грузинский лари 0.7116 1 Гонконгский доллар 0.2115 1 Индийская рупия 0.0247 1 Английский фунт стерлингов 2.1896 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1945 1 Швейцарский франк 1.6933 1 Израильский шекель 0.4365 1 Канадский доллар 1.2744 1 Кувейтский динар 5.4459 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1089 1 Малазийский ринггит 0.4046 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.0830 1 Египетский фунт 0.1847 1 Норвежская крона 0.2007 100 Узбекских сум 0.0550 1 Польский злотый 0.4270 1 Сингапурский доллар 1.2176 1 Саудовский риал 0.4373 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3020 1 Турецкая лира 0.5589 1 Тайваньский доллар 0.0524 1 Таджикский сомони 0.2086 1 Новый туркменский манат 0.4695 1 Украинская гривна 0.0615 100 Японских йен 1.6150 1 Новозеландский доллар 1.2237 Золото (1 унция) 2211,6985 Серебро (1 унция) 32,6174 Платина (1 унция) 1799,4091 Палладий (1 унция) 1144,9294