Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2016)

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6403 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% - до 1,8454 маната. Курс рубля вырос на 0,39% и составил 0,0256 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6403
|1 Евро
|1.8454
|1 Российский рубль
|0.0256
|1 Австралийский доллар
|1.2598
|1 Аргентинское песо
|0.1090
|1 Белорусский рубль
|0.8401
|1 Бразильский реал
|0.5139
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4466
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1169
|100 Вон Республики Корея
|0.1500
|1 Чешская крона
|0.0683
|100 Чилийских песо
|0.2476
|1 Китайский юань
|0.2461
|1 Датская крона
|0.2479
|1 Грузинский лари
|0.7116
|1 Гонконгский доллар
|0.2115
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1896
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1945
|1 Швейцарский франк
|1.6933
|1 Израильский шекель
|0.4365
|1 Канадский доллар
|1.2744
|1 Кувейтский динар
|5.4459
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1089
|1 Малазийский ринггит
|0.4046
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0830
|1 Египетский фунт
|0.1847
|1 Норвежская крона
|0.2007
|100 Узбекских сум
|0.0550
|1 Польский злотый
|0.4270
|1 Сингапурский доллар
|1.2176
|1 Саудовский риал
|0.4373
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3020
|1 Турецкая лира
|0.5589
|1 Тайваньский доллар
|0.0524
|1 Таджикский сомони
|0.2086
|1 Новый туркменский манат
|0.4695
|1 Украинская гривна
|0.0615
|100 Японских йен
|1.6150
|1 Новозеландский доллар
|1.2237
|Золото (1 унция)
|2211,6985
|Серебро (1 унция)
|32,6174
|Платина (1 унция)
|1799,4091
|Палладий (1 унция)
|1144,9294
Tural İbadlıАвтор новости
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