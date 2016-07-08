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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2016)

    1 Доллар США - 1,5456 маната

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5456 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,17% и составил 1,7131 маната. Курс рубля не изменился и составил 0,0241 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5456
    1 Евро 1.7131
    1 Российский рубль 0.0241
    1 Австралийский доллар 1.1587
    1 Аргентинское песо 0.1051
    100 Белорусских рублей 0.7682
    1 Бразильский реал 0.4592
    1 Дирхам ОАЭ 0.4208
    1 Южноафриканский рэнд 0.1047
    100 Вон Республики Корея 0.1332
    1 Чешская крона 0.0634
    100 Чилийских песо 0.2327
    1 Китайский юань 0.2311
    1 Датская крона 0.2302
    1 Грузинский лари 0.6605
    1 Гонконгский доллар 0.1992
    1 Индийская рупия 0.0229
    1 Английский фунт стерлингов 2.0010
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1805
    1 Швейцарский франк 1.5815
    1 Израильский шекель 0.3982
    1 Канадский доллар 1.1883
    1 Кувейтский динар 5.1221
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0230
    100 Ливанских фунтов 0.1025
    1 Малазийский ринггит 0.3820
    1 Мексиканское песо 0.0822
    1 Молдавский лей 0.0779
    1 Египетский фунт 0.1741
    1 Норвежская крона 0.1821
    100 Узбекских сум 0.0524
    1 Польский злотый 0.3867
    1 Сингапурский доллар 1.1451
    1 Саудовский риал 0.4120
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1533
    1 Турецкая лира 0.5266
    1 Тайваньский доллар 0.0478
    1 Таджикский сомони 0.1971
    1 Новый туркменский манат 0.4599
    1 Украинская гривна 0.0623
    100 Японских йен 1.5389
    1 Новозеландский доллар 1.1213
    Золото (1 унция) 2096,9155
    Серебро (1 унция) 30,4329
    Платина (1 унция) 1678,5216
    Палладий (1 унция) 939,7248

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