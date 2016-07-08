Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2016)

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5456 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,17% и составил 1,7131 маната. Курс рубля не изменился и составил 0,0241 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5456 1 Евро 1.7131 1 Российский рубль 0.0241 1 Австралийский доллар 1.1587 1 Аргентинское песо 0.1051 100 Белорусских рублей 0.7682 1 Бразильский реал 0.4592 1 Дирхам ОАЭ 0.4208 1 Южноафриканский рэнд 0.1047 100 Вон Республики Корея 0.1332 1 Чешская крона 0.0634 100 Чилийских песо 0.2327 1 Китайский юань 0.2311 1 Датская крона 0.2302 1 Грузинский лари 0.6605 1 Гонконгский доллар 0.1992 1 Индийская рупия 0.0229 1 Английский фунт стерлингов 2.0010 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1805 1 Швейцарский франк 1.5815 1 Израильский шекель 0.3982 1 Канадский доллар 1.1883 1 Кувейтский динар 5.1221 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0230 100 Ливанских фунтов 0.1025 1 Малазийский ринггит 0.3820 1 Мексиканское песо 0.0822 1 Молдавский лей 0.0779 1 Египетский фунт 0.1741 1 Норвежская крона 0.1821 100 Узбекских сум 0.0524 1 Польский злотый 0.3867 1 Сингапурский доллар 1.1451 1 Саудовский риал 0.4120 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1533 1 Турецкая лира 0.5266 1 Тайваньский доллар 0.0478 1 Таджикский сомони 0.1971 1 Новый туркменский манат 0.4599 1 Украинская гривна 0.0623 100 Японских йен 1.5389 1 Новозеландский доллар 1.1213 Золото (1 унция) 2096,9155 Серебро (1 унция) 30,4329 Платина (1 унция) 1678,5216 Палладий (1 унция) 939,7248