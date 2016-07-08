Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2016)

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5456 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,17% и составил 1,7131 маната. Курс рубля не изменился и составил 0,0241 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5456
|1 Евро
|1.7131
|1 Российский рубль
|0.0241
|1 Австралийский доллар
|1.1587
|1 Аргентинское песо
|0.1051
|100 Белорусских рублей
|0.7682
|1 Бразильский реал
|0.4592
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4208
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1047
|100 Вон Республики Корея
|0.1332
|1 Чешская крона
|0.0634
|100 Чилийских песо
|0.2327
|1 Китайский юань
|0.2311
|1 Датская крона
|0.2302
|1 Грузинский лари
|0.6605
|1 Гонконгский доллар
|0.1992
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0010
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1805
|1 Швейцарский франк
|1.5815
|1 Израильский шекель
|0.3982
|1 Канадский доллар
|1.1883
|1 Кувейтский динар
|5.1221
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0230
|100 Ливанских фунтов
|0.1025
|1 Малазийский ринггит
|0.3820
|1 Мексиканское песо
|0.0822
|1 Молдавский лей
|0.0779
|1 Египетский фунт
|0.1741
|1 Норвежская крона
|0.1821
|100 Узбекских сум
|0.0524
|1 Польский злотый
|0.3867
|1 Сингапурский доллар
|1.1451
|1 Саудовский риал
|0.4120
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1533
|1 Турецкая лира
|0.5266
|1 Тайваньский доллар
|0.0478
|1 Таджикский сомони
|0.1971
|1 Новый туркменский манат
|0.4599
|1 Украинская гривна
|0.0623
|100 Японских йен
|1.5389
|1 Новозеландский доллар
|1.1213
|Золото (1 унция)
|2096,9155
|Серебро (1 унция)
|30,4329
|Платина (1 унция)
|1678,5216
|Палладий (1 унция)
|939,7248
Tural İbadlıАвтор новости
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