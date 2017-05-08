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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7026 маната

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7026 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,10% - до 1,8683 маната. Курс рубля повысился на 1,38%, составив 0,0294 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7026
    1 Евро 1.8683
    1 Российский рубль 0.0294
    1 Австралийский доллар 1.2604
    1 Аргентинское песо 0.1108
    1 Белорусский рубль 0.8999
    1 Бразильский реал 0.5361
    1 Дирхам ОАЭ 0.4636
    1 Южноафриканский рэнд 0.1263
    100 Вон Республики Корея 0.1504
    1 Чешская крона 0.0699
    100 Чилийских песо 0.2536
    1 Китайский юань 0.2466
    1 Датская крона 0.2512
    1 Грузинский лари 0.6957
    1 Гонконгский доллар 0.2187
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2068
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1933
    1 Швейцарский франк 1.7197
    1 Израильский шекель 0.4736
    1 Канадский доллар 1.2471
    1 Кувейтский динар 5.5951
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1130
    1 Малазийский ринггит 0.3929
    1 Мексиканское песо 0.0898
    1 Молдавский лей 0.0905
    1 Египетский фунт 0.0941
    1 Норвежская крона 0.1979
    100 Узбекских сум 0.0456
    1 Польский злотый 0.4443
    1 Сингапурский доллар 1.2129
    1 Саудовский риал 0.4540
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3337
    1 Турецкая лира 0.4818
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1938
    1 Новый туркменский манат 0.4873
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.5104
    1 Новозеландский доллар 1.1785
    Золото (1 унция) 2090,8779
    Серебро (1 унция) 27,9567
    Платина (1 унция) 1547,6634
    Палладий (1 унция) 1377,4034
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