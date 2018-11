Exchange rates of Central Bank (08.05.2017)

1 USD - 1.7026 AZN

8 May, 2017 09:39

https://report.az/storage/news/138c966978dbe69aafc549a27b4adc85/b976956b-b6be-4ecd-9606-2e2f7cc8de44_292.jpg Baku. 8 May. REPORT.AZ/ Currency Rate 1 USA dollar 1.7026 AZN 1 Euro 1.8683 AZN 1 Russian ruble 0.0294 AZN