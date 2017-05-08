Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2017)

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7026 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,10% - до 1,8683 маната. Курс рубля повысился на 1,38%, составив 0,0294 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7026
|1 Евро
|1.8683
|1 Российский рубль
|0.0294
|1 Австралийский доллар
|1.2604
|1 Аргентинское песо
|0.1108
|1 Белорусский рубль
|0.8999
|1 Бразильский реал
|0.5361
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4636
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1263
|100 Вон Республики Корея
|0.1504
|1 Чешская крона
|0.0699
|100 Чилийских песо
|0.2536
|1 Китайский юань
|0.2466
|1 Датская крона
|0.2512
|1 Грузинский лари
|0.6957
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2068
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1933
|1 Швейцарский франк
|1.7197
|1 Израильский шекель
|0.4736
|1 Канадский доллар
|1.2471
|1 Кувейтский динар
|5.5951
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.3929
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0905
|1 Египетский фунт
|0.0941
|1 Норвежская крона
|0.1979
|100 Узбекских сум
|0.0456
|1 Польский злотый
|0.4443
|1 Сингапурский доллар
|1.2129
|1 Саудовский риал
|0.4540
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3337
|1 Турецкая лира
|0.4818
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1938
|1 Новый туркменский манат
|0.4873
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5104
|1 Новозеландский доллар
|1.1785
|Золото (1 унция)
|2090,8779
|Серебро (1 унция)
|27,9567
|Платина (1 унция)
|1547,6634
|Палладий (1 унция)
|1377,4034
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook