Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2017)

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7026 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,10% - до 1,8683 маната. Курс рубля повысился на 1,38%, составив 0,0294 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7026 1 Евро 1.8683 1 Российский рубль 0.0294 1 Австралийский доллар 1.2604 1 Аргентинское песо 0.1108 1 Белорусский рубль 0.8999 1 Бразильский реал 0.5361 1 Дирхам ОАЭ 0.4636 1 Южноафриканский рэнд 0.1263 100 Вон Республики Корея 0.1504 1 Чешская крона 0.0699 100 Чилийских песо 0.2536 1 Китайский юань 0.2466 1 Датская крона 0.2512 1 Грузинский лари 0.6957 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2068 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1933 1 Швейцарский франк 1.7197 1 Израильский шекель 0.4736 1 Канадский доллар 1.2471 1 Кувейтский динар 5.5951 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0252 100 Ливанских фунтов 0.1130 1 Малазийский ринггит 0.3929 1 Мексиканское песо 0.0898 1 Молдавский лей 0.0905 1 Египетский фунт 0.0941 1 Норвежская крона 0.1979 100 Узбекских сум 0.0456 1 Польский злотый 0.4443 1 Сингапурский доллар 1.2129 1 Саудовский риал 0.4540 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3337 1 Турецкая лира 0.4818 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1938 1 Новый туркменский манат 0.4873 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5104 1 Новозеландский доллар 1.1785 Золото (1 унция) 2090,8779 Серебро (1 унция) 27,9567 Платина (1 унция) 1547,6634 Палладий (1 унция) 1377,4034