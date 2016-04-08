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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2016)

    1 доллар США - 1,5231 маната

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,5231 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,11% и составил 1,7309 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,44% и составил 0,0224 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5231
    1 Евро 1.7309
    1 Российский рубль 0.0224
    1 Австралийский доллар 1.1486
    1 Аргентинское песо 0.1052
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4137
    1 Дирхам ОАЭ 0.4147
    1 Южноафриканский рэнд 0.1006
    100 Вон Республики Корея 0.1322
    1 Чешская крона 0.0641
    100 Чилийских песо 0.2223
    1 Китайский юань 0.2351
    1 Датская крона 0.2326
    1 Грузинский лари 0.6695
    1 Гонконгский доллар 0.1963
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.1432
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1863
    1 Швейцарский франк 1.5914
    1 Израильский шекель 0.4019
    1 Канадский доллар 1.1627
    1 Кувейтский динар 5.0501
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0217
    100 Ливанских фунтов 0.1010
    1 Малазийский ринггит 0.3878
    1 Мексиканское песо 0.0854
    1 Молдавский лей 0.0778
    1 Египетский фунт 0.1715
    1 Норвежская крона 0.1828
    100 Узбекских сум 0.0530
    1 Польский злотый 0.4030
    1 Сингапурский доллар 1.1287
    1 Саудовский риал 0.4062
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1164
    1 Турецкая лира 0.5335
    1 Тайваньский доллар 0.0470
    1 Таджикский сомони 0.1946
    1 Новый туркменский манат 0.4495
    1 Украинская гривна 0.0590
    100 Японских йен 1.4002
    1 Новозеландский доллар 1.0324
    Золото (1 унция) 1891,8425
    Серебро (1 унция) 23,1542
    Платина (1 унция) 1454,5604
    Палладий (1 унция) 816,3816

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