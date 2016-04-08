​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2016)

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,5231 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,11% и составил 1,7309 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,44% и составил 0,0224 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5231
|1 Евро
|1.7309
|1 Российский рубль
|0.0224
|1 Австралийский доллар
|1.1486
|1 Аргентинское песо
|0.1052
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4137
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4147
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1006
|100 Вон Республики Корея
|0.1322
|1 Чешская крона
|0.0641
|100 Чилийских песо
|0.2223
|1 Китайский юань
|0.2351
|1 Датская крона
|0.2326
|1 Грузинский лари
|0.6695
|1 Гонконгский доллар
|0.1963
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1432
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1863
|1 Швейцарский франк
|1.5914
|1 Израильский шекель
|0.4019
|1 Канадский доллар
|1.1627
|1 Кувейтский динар
|5.0501
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0217
|100 Ливанских фунтов
|0.1010
|1 Малазийский ринггит
|0.3878
|1 Мексиканское песо
|0.0854
|1 Молдавский лей
|0.0778
|1 Египетский фунт
|0.1715
|1 Норвежская крона
|0.1828
|100 Узбекских сум
|0.0530
|1 Польский злотый
|0.4030
|1 Сингапурский доллар
|1.1287
|1 Саудовский риал
|0.4062
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1164
|1 Турецкая лира
|0.5335
|1 Тайваньский доллар
|0.0470
|1 Таджикский сомони
|0.1946
|1 Новый туркменский манат
|0.4495
|1 Украинская гривна
|0.0590
|100 Японских йен
|1.4002
|1 Новозеландский доллар
|1.0324
|Золото (1 унция)
|1891,8425
|Серебро (1 унция)
|23,1542
|Платина (1 унция)
|1454,5604
|Палладий (1 унция)
|816,3816
Tural İbadlıАвтор новости
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