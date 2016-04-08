​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2016)

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,5231 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,11% и составил 1,7309 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,44% и составил 0,0224 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5231 1 Евро 1.7309 1 Российский рубль 0.0224 1 Австралийский доллар 1.1486 1 Аргентинское песо 0.1052 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4137 1 Дирхам ОАЭ 0.4147 1 Южноафриканский рэнд 0.1006 100 Вон Республики Корея 0.1322 1 Чешская крона 0.0641 100 Чилийских песо 0.2223 1 Китайский юань 0.2351 1 Датская крона 0.2326 1 Грузинский лари 0.6695 1 Гонконгский доллар 0.1963 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.1432 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1863 1 Швейцарский франк 1.5914 1 Израильский шекель 0.4019 1 Канадский доллар 1.1627 1 Кувейтский динар 5.0501 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0217 100 Ливанских фунтов 0.1010 1 Малазийский ринггит 0.3878 1 Мексиканское песо 0.0854 1 Молдавский лей 0.0778 1 Египетский фунт 0.1715 1 Норвежская крона 0.1828 100 Узбекских сум 0.0530 1 Польский злотый 0.4030 1 Сингапурский доллар 1.1287 1 Саудовский риал 0.4062 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1164 1 Турецкая лира 0.5335 1 Тайваньский доллар 0.0470 1 Таджикский сомони 0.1946 1 Новый туркменский манат 0.4495 1 Украинская гривна 0.0590 100 Японских йен 1.4002 1 Новозеландский доллар 1.0324 Золото (1 унция) 1891,8425 Серебро (1 унция) 23,1542 Платина (1 унция) 1454,5604 Палладий (1 унция) 816,3816