Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2018)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,05%, до 2,0841 маната, курс рубля - на 1,34%, до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0841 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3280 1 Аргентинское песо 0.0864 1 Белорусский рубль 0.8539 1 Бразильский реал 0.5196 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1409 100 Вон Республики Корея 0.1562 1 Чешская крона 0.0825 100 Чилийских песо 0.2857 1 Китайский юань 0.2684 1 Датская крона 0.2800 1 Грузинский лари 0.6918 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.3595 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2101 1 Швейцарский франк 1.7996 1 Израильский шекель 0.4864 1 Канадский доллар 1.3532 1 Кувейтский динар 5.6627 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4332 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.1026 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2145 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.4998 1 Сингапурский доллар 1.2801 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4659 1 Турецкая лира 0.4475 1 Тайваньский доллар 0.0580 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0627 100 Японских йен 1.5517 1 Новозеландский доллар 1.2225 Золото (1 унция) 2229,0776 Серебро (1 унция) 27,6797 Платина (1 унция) 1656,4924 Палладий (1 унция) 1667,6366