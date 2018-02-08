Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2018)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 1,05%, до 2,0841 маната, курс рубля - на 1,34%, до 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0841
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3280
|1 Аргентинское песо
|0.0864
|1 Белорусский рубль
|0.8539
|1 Бразильский реал
|0.5196
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1409
|100 Вон Республики Корея
|0.1562
|1 Чешская крона
|0.0825
|100 Чилийских песо
|0.2857
|1 Китайский юань
|0.2684
|1 Датская крона
|0.2800
|1 Грузинский лари
|0.6918
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3595
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2101
|1 Швейцарский франк
|1.7996
|1 Израильский шекель
|0.4864
|1 Канадский доллар
|1.3532
|1 Кувейтский динар
|5.6627
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4332
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.1026
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2145
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4998
|1 Сингапурский доллар
|1.2801
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4659
|1 Турецкая лира
|0.4475
|1 Тайваньский доллар
|0.0580
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.5517
|1 Новозеландский доллар
|1.2225
|Золото (1 унция)
|2229,0776
|Серебро (1 унция)
|27,6797
|Платина (1 унция)
|1656,4924
|Палладий (1 унция)
|1667,6366
Namiq HüseynovАвтор новости
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