​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2016)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,21% и составил 1,5819 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,78% и составил 1,7610 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,97% и составил 0,0205 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5819
|1 Евро
|1.7610
|1 Российский рубль
|0.0205
|1 Австралийский доллар
|1.1214
|1 Аргентинское песо
|0.1101
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.4053
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4307
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0989
|100 Вон Республики Корея
|0.1311
|1 Чешская крона
|0.0650
|100 Чилийских песо
|0.2240
|1 Китайский юань
|0.2406
|1 Датская крона
|0.2359
|1 Грузинский лари
|0.6359
|1 Гонконгский доллар
|0.2032
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2961
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1867
|1 Швейцарский франк
|1.5919
|1 Израильский шекель
|0.4074
|1 Канадский доллар
|1.1398
|1 Кувейтский динар
|5.2686
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0210
|100 Ливанских фунтов
|0.1049
|1 Малазийский ринггит
|0.3803
|1 Мексиканское песо
|0.0859
|1 Молдавский лей
|0.0787
|1 Египетский фунт
|0.2020
|1 Норвежская крона
|0.1844
|100 Узбекских сум
|0.0558
|1 Польский злотый
|0.3996
|1 Сингапурский доллар
|1.1254
|1 Саудовский риал
|0.4218
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2121
|1 Турецкая лира
|0.5423
|1 Тайваньский доллар
|0.0474
|1 Таджикский сомони
|0.2017
|1 Новый туркменский манат
|0.4656
|1 Украинская гривна
|0.0611
|100 Японских йен
|1.3483
|1 Новозеландский доллар
|1.0505
|Золото (1 унция)
|1819,7387
|Серебро (1 унция)
|23,5735
|Платина (1 унция)
|1422,1281
|Палладий (1 унция)
|805,1871
Tural İbadlıАвтор новости
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