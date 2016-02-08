 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2016)

    1 доллар США - 1,5819 маната

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,21% и составил 1,5819 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,78% и составил 1,7610 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,97% и составил 0,0205 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5819
    1 Евро 1.7610
    1 Российский рубль 0.0205
    1 Австралийский доллар 1.1214
    1 Аргентинское песо 0.1101
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.4053
    1 Дирхам ОАЭ 0.4307
    1 Южноафриканский рэнд 0.0989
    100 Вон Республики Корея 0.1311
    1 Чешская крона 0.0650
    100 Чилийских песо 0.2240
    1 Китайский юань 0.2406
    1 Датская крона 0.2359
    1 Грузинский лари 0.6359
    1 Гонконгский доллар 0.2032
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.2961
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1867
    1 Швейцарский франк 1.5919
    1 Израильский шекель 0.4074
    1 Канадский доллар 1.1398
    1 Кувейтский динар 5.2686
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0210
    100 Ливанских фунтов 0.1049
    1 Малазийский ринггит 0.3803
    1 Мексиканское песо 0.0859
    1 Молдавский лей 0.0787
    1 Египетский фунт 0.2020
    1 Норвежская крона 0.1844
    100 Узбекских сум 0.0558
    1 Польский злотый 0.3996
    1 Сингапурский доллар 1.1254
    1 Саудовский риал 0.4218
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2121
    1 Турецкая лира 0.5423
    1 Тайваньский доллар 0.0474
    1 Таджикский сомони 0.2017
    1 Новый туркменский манат 0.4656
    1 Украинская гривна 0.0611
    100 Японских йен 1.3483
    1 Новозеландский доллар 1.0505
    Золото (1 унция) 1819,7387
    Серебро (1 унция) 23,5735
    Платина (1 унция) 1422,1281
    Палладий (1 унция) 805,1871
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi