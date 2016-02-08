​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2016)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,21% и составил 1,5819 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,78% и составил 1,7610 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,97% и составил 0,0205 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5819 1 Евро 1.7610 1 Российский рубль 0.0205 1 Австралийский доллар 1.1214 1 Аргентинское песо 0.1101 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.4053 1 Дирхам ОАЭ 0.4307 1 Южноафриканский рэнд 0.0989 100 Вон Республики Корея 0.1311 1 Чешская крона 0.0650 100 Чилийских песо 0.2240 1 Китайский юань 0.2406 1 Датская крона 0.2359 1 Грузинский лари 0.6359 1 Гонконгский доллар 0.2032 1 Индийская рупия 0.0233 1 Английский фунт стерлингов 2.2961 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1867 1 Швейцарский франк 1.5919 1 Израильский шекель 0.4074 1 Канадский доллар 1.1398 1 Кувейтский динар 5.2686 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0210 100 Ливанских фунтов 0.1049 1 Малазийский ринггит 0.3803 1 Мексиканское песо 0.0859 1 Молдавский лей 0.0787 1 Египетский фунт 0.2020 1 Норвежская крона 0.1844 100 Узбекских сум 0.0558 1 Польский злотый 0.3996 1 Сингапурский доллар 1.1254 1 Саудовский риал 0.4218 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2121 1 Турецкая лира 0.5423 1 Тайваньский доллар 0.0474 1 Таджикский сомони 0.2017 1 Новый туркменский манат 0.4656 1 Украинская гривна 0.0611 100 Японских йен 1.3483 1 Новозеландский доллар 1.0505 Золото (1 унция) 1819,7387 Серебро (1 унция) 23,5735 Платина (1 унция) 1422,1281 Палладий (1 унция) 805,1871