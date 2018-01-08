Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2018)

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,4% - до 2,0445 маната, курс рубля повысился на 0,34%, до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0445
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3331
|1 Аргентинское песо
|0.0900
|1 Белорусский рубль
|0.8553
|1 Бразильский реал
|0.5265
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1379
|100 Вон Республики Корея
|0.1594
|1 Чешская крона
|0.0801
|100 Чилийских песо
|0.2806
|1 Китайский юань
|0.2620
|1 Датская крона
|0.2745
|1 Грузинский лари
|0.6566
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0269
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3053
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2084
|1 Швейцарский франк
|1.7424
|1 Израильский шекель
|0.4953
|1 Канадский доллар
|1.3709
|1 Кувейтский динар
|5.6382
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4263
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2111
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4921
|1 Сингапурский доллар
|1.2783
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4262
|1 Турецкая лира
|0.4550
|1 Тайваньский доллар
|0.0577
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0603
|100 Японских йен
|1.5019
|1 Новозеландский доллар
|1.2167
|Золото (1 унция)
|2244,6845
|Серебро (1 унция)
|29,2556
|Платина (1 унция)
|1650,6441
|Палладий (1 унция)
|1868,1889
Economic DepartmentАвтор новости
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