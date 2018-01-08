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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2018)

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,4% - до 2,0445 маната, курс рубля повысился на 0,34%, до 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0445
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.3331
    1 Аргентинское песо 0.0900
    1 Белорусский рубль 0.8553
    1 Бразильский реал 0.5265
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1379
    100 Вон Республики Корея 0.1594
    1 Чешская крона 0.0801
    100 Чилийских песо 0.2806
    1 Китайский юань 0.2620
    1 Датская крона 0.2745
    1 Грузинский лари 0.6566
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0269
    1 Английский фунт стерлингов 2.3053
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2084
    1 Швейцарский франк 1.7424
    1 Израильский шекель 0.4953
    1 Канадский доллар 1.3709
    1 Кувейтский динар 5.6382
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4263
    1 Мексиканское песо 0.0885
    1 Молдавский лей 0.0994
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2111
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4921
    1 Сингапурский доллар 1.2783
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4262
    1 Турецкая лира 0.4550
    1 Тайваньский доллар 0.0577
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0603
    100 Японских йен 1.5019
    1 Новозеландский доллар 1.2167
    Золото (1 унция) 2244,6845
    Серебро (1 унция) 29,2556
    Платина (1 унция) 1650,6441
    Палладий (1 унция) 1868,1889
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