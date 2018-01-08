Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2018)

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,4% - до 2,0445 маната, курс рубля повысился на 0,34%, до 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0445 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.3331 1 Аргентинское песо 0.0900 1 Белорусский рубль 0.8553 1 Бразильский реал 0.5265 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1379 100 Вон Республики Корея 0.1594 1 Чешская крона 0.0801 100 Чилийских песо 0.2806 1 Китайский юань 0.2620 1 Датская крона 0.2745 1 Грузинский лари 0.6566 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0269 1 Английский фунт стерлингов 2.3053 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2084 1 Швейцарский франк 1.7424 1 Израильский шекель 0.4953 1 Канадский доллар 1.3709 1 Кувейтский динар 5.6382 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4263 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0994 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2111 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4921 1 Сингапурский доллар 1.2783 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4262 1 Турецкая лира 0.4550 1 Тайваньский доллар 0.0577 1 Таджикский сомони 0.1926 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0603 100 Японских йен 1.5019 1 Новозеландский доллар 1.2167 Золото (1 унция) 2244,6845 Серебро (1 унция) 29,2556 Платина (1 унция) 1650,6441 Палладий (1 унция) 1868,1889