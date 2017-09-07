Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2017)

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,09% - до 2,0283 маната, курс рубля вырос на 0,68%, составив 0,0297 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7009
|1 Евро
|2.0283
|1 Российский рубль
|0.0297
|1 Австралийский доллар
|1.3590
|1 Аргентинское песо
|0.0986
|1 Белорусский рубль
|0.8845
|1 Бразильский реал
|0.5489
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1327
|100 Вон Республики Корея
|0.1507
|1 Чешская крона
|0.0777
|100 Чилийских песо
|0.2751
|1 Китайский юань
|0.2608
|1 Датская крона
|0.2726
|1 Грузинский лари
|0.6865
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2191
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2134
|1 Швейцарский франк
|1.7784
|1 Израильский шекель
|0.4793
|1 Канадский доллар
|1.3912
|1 Кувейтский динар
|5.6433
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4034
|1 Мексиканское песо
|0.0957
|1 Молдавский лей
|0.0962
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2182
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4776
|1 Сингапурский доллар
|1.2619
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4168
|1 Турецкая лира
|0.4962
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5598
|1 Новозеландский доллар
|1.2251
|Золото (1 унция)
|2275,5491
|Серебро (1 унция)
|30,2760
|Платина (1 унция)
|1719,6099
|Палладий (1 унция)
|1627,7613
Namiq HüseynovАвтор новости
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