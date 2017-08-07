Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2017)

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,72% - до 2,0061 маната, курс рубля вырос на 0,71%, составив 0,0284 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7008 1 Евро 2.0061 1 Российский рубль 0.0284 1 Австралийский доллар 1.3504 1 Аргентинское песо 0.0963 1 Белорусский рубль 0.8729 1 Бразильский реал 0.5432 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1269 100 Вон Республики Корея 0.1509 1 Чешская крона 0.0768 100 Чилийских песо 0.2616 1 Китайский юань 0.2530 1 Датская крона 0.2697 1 Грузинский лари 0.7088 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.2209 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2091 1 Швейцарский франк 1.7497 1 Израильский шекель 0.4690 1 Канадский доллар 1.3456 1 Кувейтский динар 5.6365 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3972 1 Мексиканское песо 0.0951 1 Молдавский лей 0.0950 1 Египетский фунт 0.0957 1 Норвежская крона 0.2144 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.4727 1 Сингапурский доллар 1.2499 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4048 1 Турецкая лира 0.4821 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4865 1 Украинская гривна 0.0657 100 Японских йен 1.5363 1 Новозеландский доллар 1.2586 Золото (1 унция) 2139,0962 Серебро (1 унция) 27,6040 Платина (1 унция) 1642,9728 Палладий (1 унция) 1503,5072