Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2017)

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,72% - до 2,0061 маната, курс рубля вырос на 0,71%, составив 0,0284 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7008
|1 Евро
|2.0061
|1 Российский рубль
|0.0284
|1 Австралийский доллар
|1.3504
|1 Аргентинское песо
|0.0963
|1 Белорусский рубль
|0.8729
|1 Бразильский реал
|0.5432
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1269
|100 Вон Республики Корея
|0.1509
|1 Чешская крона
|0.0768
|100 Чилийских песо
|0.2616
|1 Китайский юань
|0.2530
|1 Датская крона
|0.2697
|1 Грузинский лари
|0.7088
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0267
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2209
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2091
|1 Швейцарский франк
|1.7497
|1 Израильский шекель
|0.4690
|1 Канадский доллар
|1.3456
|1 Кувейтский динар
|5.6365
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3972
|1 Мексиканское песо
|0.0951
|1 Молдавский лей
|0.0950
|1 Египетский фунт
|0.0957
|1 Норвежская крона
|0.2144
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.4727
|1 Сингапурский доллар
|1.2499
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4048
|1 Турецкая лира
|0.4821
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4865
|1 Украинская гривна
|0.0657
|100 Японских йен
|1.5363
|1 Новозеландский доллар
|1.2586
|Золото (1 унция)
|2139,0962
|Серебро (1 унция)
|27,6040
|Платина (1 унция)
|1642,9728
|Палладий (1 унция)
|1503,5072
Tural İbadlıАвтор новости
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