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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7008 маната

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,72% - до 2,0061 маната, курс рубля вырос на 0,71%, составив 0,0284 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7008
    1 Евро 2.0061
    1 Российский рубль 0.0284
    1 Австралийский доллар 1.3504
    1 Аргентинское песо 0.0963
    1 Белорусский рубль 0.8729
    1 Бразильский реал 0.5432
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1269
    100 Вон Республики Корея 0.1509
    1 Чешская крона 0.0768
    100 Чилийских песо 0.2616
    1 Китайский юань 0.2530
    1 Датская крона 0.2697
    1 Грузинский лари 0.7088
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0267
    1 Английский фунт стерлингов 2.2209
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2091
    1 Швейцарский франк 1.7497
    1 Израильский шекель 0.4690
    1 Канадский доллар 1.3456
    1 Кувейтский динар 5.6365
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3972
    1 Мексиканское песо 0.0951
    1 Молдавский лей 0.0950
    1 Египетский фунт 0.0957
    1 Норвежская крона 0.2144
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.4727
    1 Сингапурский доллар 1.2499
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4048
    1 Турецкая лира 0.4821
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4865
    1 Украинская гривна 0.0657
    100 Японских йен 1.5363
    1 Новозеландский доллар 1.2586
    Золото (1 унция) 2139,0962
    Серебро (1 унция) 27,6040
    Платина (1 унция) 1642,9728
    Палладий (1 унция) 1503,5072
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