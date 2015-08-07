Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2015)

7 августа, 2015 10:26

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0497 1 Евро 1.1453 1 Российский рубль 0.0164 1 Австралийский доллар 0.7739 1 Аргентинское песо 0.1139 100 Белорусских рублей 0.0067 1 Бразильский реал 0.2970 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0825 100 Вон Республики Корея 0.0901 1 Чешская крона 0.0424 100 Чилийских песо 0.1546 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1535 1 Грузинский лари 0.4536 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский Фунт стерлинг 1.6285 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1201 1 Швейцарский франк 1.0698 1 Израильский шекель 0.2765 1 Канадский доллар 0.8000 1 Кувейтский динар 3.4626 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0167 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2676 1 Мексиканское песо 0.0643 1 Молдавский лей 0.0551 1 Египетский фунт 0.1341 1 Норвежская крона 0.1268 100 Узбекских сум 0.0407 1 Польский злотый 0.2732 1 Сингапурский доллар 0.7570 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4604 1 Турецкая лира 0.3778 1 Тайваньский доллар 0.0332 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый Туркменский манат 0.3001 1 Украинская гривна 0.0493 100 Японских йен 0.8410 1 Новозеландский доллар 0.6886 Золото (1 унция) 1143,9106 Серебро (1 унция) 15,3781 Платина (1 унция) 995,1156 Палладий (1 унция) 628,7703