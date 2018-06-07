 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2018)

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68%, до 2,0052 маната, курс рубля – на 0,73%, до 0,0276 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0052
    1 Российский рубль 0.0276
    1 Австралийский доллар 1.3018
    1 Аргентинское песо 0.0683
    1 Белорусский рубль 0.8502
    1 Бразильский реал 0.4414
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1337
    100 Вон Республики Корея 0.1591
    1 Чешская крона 0.0781
    100 Чилийских песо 0.2703
    1 Китайский юань 0.2659
    1 Датская крона 0.2693
    1 Грузинский лари 0.6949
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0253
    1 Английский фунт стерлингов 2.2837
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1952
    1 Швейцарский франк 1.7264
    1 Израильский шекель 0.4762
    1 Канадский доллар 1.3138
    1 Кувейтский динар 5.6287
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4278
    1 Мексиканское песо 0.0837
    1 Молдавский лей 0.1009
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2109
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4699
    1 Сингапурский доллар 1.2771
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4144
    1 Турецкая лира 0.3741
    1 Тайваньский доллар 0.0572
    1 Таджикский сомони 0.1881
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5466
    1 Новозеландский доллар 1.1977
    Золото (1 унция) 2205.3250
    Серебро (1 унция) 28.3367
    Платина (1 унция) 1540.4635
    Палладий (1 унция) 1732.1300
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi