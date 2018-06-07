Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2018)

https://report.az/storage/news/9fdae881f32054fc8d23c10ca7a145c8/59f9c927-6c08-463a-b4eb-8b15368f7f4f_292.jpg
Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68%, до 2,0052 маната, курс рубля – на 0,73%, до 0,0276 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0052
|1 Российский рубль
|0.0276
|1 Австралийский доллар
|1.3018
|1 Аргентинское песо
|0.0683
|1 Белорусский рубль
|0.8502
|1 Бразильский реал
|0.4414
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1337
|100 Вон Республики Корея
|0.1591
|1 Чешская крона
|0.0781
|100 Чилийских песо
|0.2703
|1 Китайский юань
|0.2659
|1 Датская крона
|0.2693
|1 Грузинский лари
|0.6949
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0253
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2837
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1952
|1 Швейцарский франк
|1.7264
|1 Израильский шекель
|0.4762
|1 Канадский доллар
|1.3138
|1 Кувейтский динар
|5.6287
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4278
|1 Мексиканское песо
|0.0837
|1 Молдавский лей
|0.1009
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2109
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4699
|1 Сингапурский доллар
|1.2771
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4144
|1 Турецкая лира
|0.3741
|1 Тайваньский доллар
|0.0572
|1 Таджикский сомони
|0.1881
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5466
|1 Новозеландский доллар
|1.1977
|Золото (1 унция)
|2205.3250
|Серебро (1 унция)
|28.3367
|Платина (1 унция)
|1540.4635
|Палладий (1 унция)
|1732.1300
Tural İbadlıАвтор новости